Больше цифровых возможностей для автовладельцев: услуги ГУ «УНАА» в MegaPay

Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает активно совершенствовать сервис MegaPay и интегрировать еще большее количество государственных услуг в мобильное приложение для максимального удобства и экономии времени кыргызстанцев.
В приложении появился очередной удобный функционал для автовладельцев — услуги ГУ «УНАА».
В MegaPay можно проверить:
- количество зарегистрированных транспортных средств;
- сведения о действительности документов о регистрации транспортного средства;
- сведения о действительности водительского удостоверения;
- сведения о статусе готовности водительского удостоверения.
Вам больше не нужно посещать ГУ «УНАА», теперь вся необходимая информация у вас под рукой — в вашем смартфоне.
Как проверить количество зарегистрированных транспортных средств:
- зайдите в раздел «Сервисы»;
- выберите «ГУ «УНАА»;
- нажмите «Количество зарегистрированных транспортных средств»;
- введите ИНН.
Для получения сведений о действительности документов о регистрации транспортного средства нужно:
- зайти в раздел «Сервисы»;
- выбрать «ГУ «УНАА» далее пункт «Сведения о действительности документов о регистрации транспортного средства»;
- ввести серию сертификата, его номер и тип удостоверения.
Для проверки действительности водительского удостоверения:
- зайдите в раздел «Сервисы»;
- нажмите «ГУ «УНАА», далее пункт «Сведения о действительности водительского удостоверения»;
- введите ИНН и серию, номер водительского удостоверения.
Чтобы получить сведения о статусе готовности водительского удостоверения:
- зайдите в раздел «Сервисы»;
- выберите «Сведения о статусе готовности водительского удостоверения»;
- введите ИНН, серию и номер паспорта.
Услуги предоставляются совершенно БЕСПЛАТНО!
Напомним, что для удобства автолюбителей в мобильном приложении собраны все самые актуальные сервисы: информация о штрафах за нарушение ПДД с камер видеофиксации проекта «Безопасный город» и выписанных вручную, детальная проверка транспортного средства на наличие ареста и залога, пополнение топливных карт, оплата муниципальных парковок и другое.
MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.