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Бизнес

Больше цифровых возможностей для автовладельцев: услуги ГУ «УНАА» в MegaPay

Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает активно совершенствовать сервис MegaPay и интегрировать еще большее количество государственных услуг в мобильное приложение для максимального удобства и экономии времени кыргызстанцев.

В приложении появился очередной удобный функционал для автовладельцев — услуги ГУ «УНАА».

В MegaPay можно проверить:

  • количество зарегистрированных транспортных средств;
  • сведения о действительности документов о регистрации транспортного средства;
  • сведения о действительности водительского удостоверения;
  • сведения о статусе готовности водительского удостоверения.

Вам больше не нужно посещать ГУ «УНАА», теперь вся необходимая информация у вас под рукой — в вашем смартфоне.

Как проверить количество зарегистрированных транспортных средств:

  • зайдите в раздел «Сервисы»;
  • выберите «ГУ «УНАА»;
  • нажмите «Количество зарегистрированных транспортных средств»;
  • введите ИНН.

Для получения сведений о действительности документов о регистрации транспортного средства нужно:

  • зайти в раздел «Сервисы»;
  • выбрать «ГУ «УНАА» далее пункт «Сведения о действительности документов о регистрации транспортного средства»;
  • ввести серию сертификата, его номер и тип удостоверения.

Для проверки действительности водительского удостоверения:

  • зайдите в раздел «Сервисы»;
  • нажмите «ГУ «УНАА», далее пункт «Сведения о действительности водительского удостоверения»;
  • введите ИНН и серию, номер водительского удостоверения.

Чтобы получить сведения о статусе готовности водительского удостоверения:

  • зайдите в раздел «Сервисы»;
  • выберите «Сведения о статусе готовности водительского удостоверения»;
  • введите ИНН, серию и номер паспорта.

Услуги предоставляются совершенно БЕСПЛАТНО!

Напомним, что для удобства автолюбителей в мобильном приложении собраны все самые актуальные сервисы: информация о штрафах за нарушение ПДД с камер видеофиксации проекта «Безопасный город» и выписанных вручную, детальная проверка транспортного средства на наличие ареста и залога, пополнение топливных карт, оплата муниципальных парковок и другое.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/296559/
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