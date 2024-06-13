Подключите заранее. Смотрите ЕВРО-2024 вместе с Saima на скорости до 300 Мбит/с

Подключайте премиум-тариф от Saima Telecom за 1 тысячу 180 сомов в месяц и смотрите ЕВРО-2024 на скорости до 300 Мбит/с.

Прямые эфиры чемпионата Европы по футболу по традиции покажет национальный телеканал «УТРК Спорт».

Очевидные преимущества просмотра футбола через интерактивное телевидение — это возможность поставить на паузу и пересмотреть голевую ситуацию, если вас отвлекли.

Помимо стабильно высокой скорости, премиум-тариф включает следующие сервисы:

более 220 ТВ-каналов;

пять онлайн-кинотеатров: ETNOMEDIA, START, MORE.TV, PREMIER, «О!КИНО»;

возможность подключить пять устройств к одному аккаунту;

просмотр YouTube прямо с телевизора.

ТВ-приставку вы можете получить БЕСПЛАТНО в ответственное хранение.

При необходимости в аренду выдается высокопроизводительный роутер всего за 100 сомов в месяц.

Для подключения напишите или позвоните по указанным номерам или на сайте saimatelecom.kg:

0708 909 000 (WhatsApp/Telegram и звонки);

0554 909 900.

Приготовьтесь к футболу вместе в SAIMA!

Новые тарифы доступны для подключения физических лиц новых и действующих абонентов.

Услуга аренды производительного роутера доступна в рамках данных тарифов только гражданам КР.

В случае досрочного расторжения договора и/или неиспользования услуг связи по любым причинам на условиях действующего тарифного плана и настоящего приложения в качестве компенсации затрат оператора, связанных с подключением абонента к услугам связи, а также невыполнения условий договора в течение первых 24 месяцев абонент обязуется выплатить условную стоимость подключения: 2 тысячи 500 сомов.

Подробности приобретения Wi-Fi-роутера уточняйте у менеджеров компании или в круглосуточном сall- центре. Предложение не распространяется на жителей жилмассивов «Ала-Тоо 3» и «Ак-Ордо».

Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-KP от 24.11.2003. Информация актуальна на 12.06.24.