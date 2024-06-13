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Бизнес

Газификация с выгодой: кредиты под 8 процентов от «РСК Банка» и «Айыл Банка»

Жителям Бишкека и Чуйской области предоставляется уникальная возможность воспользоваться льготным кредитом для газификации своих домов. ОАО «РСК Банк» и ОАО «Айыл Банк» предлагают финансирование под 8 процентов годовых. Соответствующее распоряжение принято кабинетом министров КР.

Основные условия программы:

Процентная ставка — 8 процентов годовых для жителей Бишкека и Чуйской области.

  • Сумма кредита — до 150 тысяч сомов;
  • срок кредита — до 24 месяцев;
  • обеспечение: без залога и поручительства.

Цели кредита: газификация «под ключ» (газопроводы, газовый котел).

Процесс получения кредита:

  • оставьте заявку на подключение газа на сайте или в центрах обслуживания населения «Газпром Кыргызстан» с паспортом владельца дома и техническим паспортом дома;
  • специалисты обследуют объект, подготовят чертеж по безопасной газификации дома и смету;
  • заберите чертеж и смету в центре обслуживания населения «Газпром Кыргызстан»;
  • подайте заявление на кредит в банк, представив паспорт, документы о доходах, правоустанавливающие документы, сметный расчет и счета на закуп материалов;
  • после оплаты выполнятся работы по газификации дома.

Совет:

«Газпром Кыргызстан» настоятельно рекомендует жителям подавать заявления на газификацию дома в летний период ввиду отсутствия длительных очередей в ЦОНах компании, которые образуются со второй декады августа каждого года.

Подробная информация доступна:

  • «РСК Банк»: телефон 9111, сайт;
  • «Айыл Банк»: телефон 5511, сайт.

Успейте подготовиться к зиме и сделать ваш дом теплее и уютнее с помощью льготного кредитования от «РСК Банка» и «Айыл Банка»!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/296506/
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