Газификация с выгодой: кредиты под 8 процентов от «РСК Банка» и «Айыл Банка»

Жителям Бишкека и Чуйской области предоставляется уникальная возможность воспользоваться льготным кредитом для газификации своих домов. ОАО «РСК Банк» и ОАО «Айыл Банк» предлагают финансирование под 8 процентов годовых. Соответствующее распоряжение принято кабинетом министров КР.
Основные условия программы:
Процентная ставка — 8 процентов годовых для жителей Бишкека и Чуйской области.
- Сумма кредита — до 150 тысяч сомов;
- срок кредита — до 24 месяцев;
- обеспечение: без залога и поручительства.
Цели кредита: газификация «под ключ» (газопроводы, газовый котел).
Процесс получения кредита:
- оставьте заявку на подключение газа на сайте или в центрах обслуживания населения «Газпром Кыргызстан» с паспортом владельца дома и техническим паспортом дома;
- специалисты обследуют объект, подготовят чертеж по безопасной газификации дома и смету;
- заберите чертеж и смету в центре обслуживания населения «Газпром Кыргызстан»;
- подайте заявление на кредит в банк, представив паспорт, документы о доходах, правоустанавливающие документы, сметный расчет и счета на закуп материалов;
- после оплаты выполнятся работы по газификации дома.
Совет:
«Газпром Кыргызстан» настоятельно рекомендует жителям подавать заявления на газификацию дома в летний период ввиду отсутствия длительных очередей в ЦОНах компании, которые образуются со второй декады августа каждого года.
Подробная информация доступна:
Успейте подготовиться к зиме и сделать ваш дом теплее и уютнее с помощью льготного кредитования от «РСК Банка» и «Айыл Банка»!