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Бизнес

Второй смартфон + крутые подарки ждут вас в O!Store при покупке новинок Infinix

Представьте, что вы покупаете один смартфон, а уносите с собой целых два + еще кучу подарков!

Только в O!Store, при покупке новой модели смартфона Infinix все лето действует акция. Каждый покупатель получает в подарок еще один смартфон на выбор, а также беспроводные наушники, смарт-часы, «умные» весы, стильные рюкзаки или пауэрбанк.

В акции участвуют смартфоны Infinix Smart 8, Hot 40i, Hot 40, Hot 40 Pro, NOTE 30, Zero 30 4G, Zero X Neo, Zero X Pro, NOTE 40, NOTE 40 Pro.

В зависимости от выбранной модели главного смартфона подарочный пакет варьируется. В любом случае — что может быть приятнее нужных и полезных подарков!

Крупнейшая сеть магазинов O!Store напрямую сотрудничает с официальным поставщиком, что обеспечивает 100-процентное качество устройств. Покупать в O!Store удобно и выгодно, всегда можно оформить любой смартфон в рассрочку.

O!Store— подарки каждому!

Акция действует до 31 августа 2024 года во всей сети O!Store. Подарки выдаются на месте и могут меняться в зависимости от модели телефона. Подробнее на ostore.kg.

Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037 от 22.06.2017.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/296250/
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