На Иссык-Куле начались недели скидок в магазинах O!Store

Курортный сезон на Иссык-Куле уже стартовал, а значит самое время для специальной акции в магазинах O!Store.

С 7 по 20 июня вы можете купить смартфоны Samsung и наушники по сниженной стоимости:

Samsung A047 (A04S) 3/32 GB берите за 11 тысяч 150 сомов вместо 11 тысяч 650 ;

вместо ; Samsung A047 (A04S) 4/64 GB за 12 тысяч 350 сомов вместо 13 тысяч 50 ;

вместо ; Samsung A346 (A34 2023) 5G 6/128 GB за 19 тысяч 50 сомов вместо 20 тысяч 250 ;

вместо ; Samsung A346 (A34 2023) 5G 8/256 GB за 24 тысячи 50 вместо 25 тысяч 550 .

Любые наушники до 1 тысячи сомов можно купить со скидкой 30 процентов.

Смартфоны также можно оформить в рассрочку и совершать выплаты небольшими платежами.

Остались вопросы? Подробную информацию об акции можно уточнить по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg.

Количество товара по акции ограничено. Смартфоны сертифицированы. Наушники прошли процедуру обязательного подтверждения соответствия.

Рассрочку предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в ее предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037 от 22.06.2017.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.