Acıbadem: лечение неврологических расстройств у детей

Детская нейрохирургия — уникальная специальность, и лишь ограниченное число нейрохирургов во всем мире занимается исключительно лечением детей.

В клинике Acıbadem команда детской нейрохирургии под руководством профессора Мемета Озека занимается исключительно диагностикой и лечением маленьких пациентов. Это помогает клинике Acıbadem соответствовать частым запросам касательно детской нейрохирургии во всем мире.

Центр детской нейрохирургии Acıbadem

В сети клиник Acıbadem находится одно из всемирно известных отделений детской нейрохирургии. Здесь весь процесс тщательно планирует, выполняет и контролирует многопрофильная команда. В зависимости от заболевания пациента врачи различных областей сотрудничают вместе под контролем специалиста по детской нейрохирургии, чтобы разработать наиболее оптимальную стратегию лечения для каждого пациента.

Отделение детской нейрохирургии Acıbadem ежегодно успешно проводит операции 600 новорожденным, грудным детям и малышам со всего мира.

Условия, в которых мы лечим











Acıbadem предоставляет комплексные услуги детской нейрохирургии, начиная от лечения эпилепсии и облегчения церебрального паралича до опухолей головного мозга и врожденных пороков развития.

Церебральный паралич — это неврологическое расстройство, которое влияет на движения тела и координацию мышц. Операция селективной дорсальной ризотомии (SDR) приводит к улучшению подвижности у многих детей, страдающих спастичностью. Операция включает перерезание части дорсальных корешков спинномозговых нервов, чтобы разгрузить позвоночник и снизить высокий мышечный тонус. Команда педиатрической нейрохирургии Acıbadem проводит операции SDR уже более 30 лет. Специалисты смогли помочь более 1 тысяче 100 детям.

Гидроцефалия — это состояние, при котором накапливается избыточное количество спинномозговой жидкости в желудочках головного мозга, что часто приводит к увеличению размера головы. В клинике Acıbadem это расстройство лечат с помощью эндоскопической процедуры: на дне одного из желудочков создается небольшое отверстие для дренажа жидкости и снижения давления. В Турции команда педиатрической нейрохирургии Acıbadem — пионеры этой техники: профессор Мемет Озек провел первую эндоскопическую операцию по гидроцефалии в 1992 году. На сегодня этот подход помог успешно вылечить более 920 детей с таким состоянием.

Услуги клиники Acıbadem не ограничиваются приведенным выше списком и могут расширяться. В мире встречаются пациенты со сложными случаями болезни, но они также получают консультации специалистов и могут направляться в отделение детской нейрохирургии Acıbadem. Один из таких случаев — разделение камерунских сиамских близнецов, сросшихся в области бедра и позвоночника. В результате 27-часовой операции врачи успешно разделили близнецов. Сегодня дети живут как два физически независимых младенца без каких-либо функциональных проблем.

Доступные технологии

Передовые технологии, которые Acıbadem использует в неврологических операциях, включают:

интраоперационная МРТ — технология, которая создает изображения головного мозга в реальном времени во время операции в операционной;

— технология, которая создает изображения головного мозга в реальном времени во время операции в операционной; нейроэндоскопия дает возможность выполнить операцию с меньшим количеством разрезов;

дает возможность выполнить операцию с меньшим количеством разрезов; нейронавигация позволяет хирургам высокоточное руководство во время операции, не повреждая окружающие ткани головного мозга;

позволяет хирургам высокоточное руководство во время операции, не повреждая окружающие ткани головного мозга; нейромониторинг используется, чтобы избежать риск повреждения нервов во время операций.

Важность физиотерапии для детей с неврологическими заболеваниями

Отделение детской нейрохирургии, физической медицины и реабилитации Acıbadem предлагает комплексный подход в диагностике и лечении неврологических заболеваний для максимального восстановления детей с различными диагнозами, в том числе:

«ДЦП»;

«расщепление позвоночника»;

«нервно-мышечные расстройства»;

«опухоли головного и спинного мозга»;

«гидроцефалия»;

«нарушения походки и другие проблемы опорно-двигательного аппарата».

Представительство группы компаний AСIBADEM в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (бульвар Эркиндик), телефон +996 702 000 252.

Представительство группы компаний AСIBADEM в Оше по адресу: улица Алиева, 104/144, телефон +996 997 000 252.

Также можно бесплатно узнать второе медицинское мнение ведущих врачей сети Acıbadem, отправив заявку через сайт или официальное представительство клиники.

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