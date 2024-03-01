Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных

Председатель правления ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (ЗАО «МПЦ») Каныкей Жамангулова выступила спикером на прошедшем вчера Международном PLUS-форуме Digital Kyrgyzstan. В рамках 10 тематических секций приняли участие докладчики из 30 стран, поделившись свежими кейсами и своим экспертным мнением по современным цифровым трендам в самых различных сферах деятельности.

В своем выступлении Каныкей Жамангулова рассказала о больших данных (Big Data, биг-дата) и дальнейшей трансформации банковского ландшафта. Практически за двадцатилетнюю деятельности на рынке страны ЗАО «МПЦ» как национальная платежная система располагает внушительными данными о внутренних и трансграничных клиентских операциях, которые представляют масштабную базу для применения дата-ориентированного подхода.

«Сегодня все мы — непосредственные участники мировой цифровой революции, которая диктует новые условия для развития рынков и меняет экономический уклад, трансформируясь в стартовую площадку для нечто большего и глобального, — отметила Каныкей Жамангулова и поделилась с участниками форума видением команды МПЦ в использовании искусственного интеллекта в биг-дата. — Колоссальное влияние на развитие всех сфер экономики сейчас оказывает искусственный интеллект. С помощью алгоритмов решения интеллектуальных задач открываются безграничные возможности для обработки и системного анализа имеющихся данных. Команда МПЦ, объединив свою широкую экспертизу в платежном и процессинговом сервисах, возможность обрабатывать большие объемы данных, а также предиктивную аналитику располагает глубокими, ценными и уникальными знаниями».

У МПЦ есть мощности, ресурсы и смелость взяться за создание в Кыргызстане уникального хранилища данных — безопасного, надежного и защищенного, которое даст новый толчок для развития практически всех сфер деятельности нашей страны.

Каныкей Жамангулова уверена, что сегодня как никогда важно быть в авангарде инноваций, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе. В развитие пойдут только те компании, которые будут работать с данными и принимать на их основе правильные и оперативные решения, опережая своих конкурентов: оценивать рынок, знать поведение и привычки своей аудитории, выпускать для нее востребованные продукты, создавать уникальные предложения под каждого.

ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» создает новую цифровую реальность и приглашает всех заинтересованных игроков рынка в этот масштабный проект!

Лицензии НБ КР: № 2001120515 от 12 мая 2015 года, № 3030200220 от 20 февраля 2020 года, № 6001280220 от 28 февраля 2020 года.