Остановите рейдерство! Открытое письмо ОАО «Мамыр» к президенту

Мы, 77 акционеров ОАО «Мамыр», повторно обращаемся с открытым письмом к президенту страны как к гаранту Конституции.

Мы просим защитить наши конституционные права на частную собственность и на судебную защиту, в которой нас ограничивают, а также остановить необъективное рассмотрение нашего дела в судах общей юрисдикции и рейдерский захват земельного участка нашего акционерного общества. Мы вынуждены обратиться к вам повторно, так как наше первое открытое обращение осталось без ответа и реакции, поэтому правовой беспредел, творимый местными властями и судами по отношению к ОАО «Мамыр», продолжается.

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ОАО «Мамыр» обращается к вам в силу того, что после победы акционерного общества в Конституционном суде Кыргызской Республики (копия резолютивной части решения КС КР от 27 декабря 2023 года прилагается) наше право на судебную защиту было восстановлено. Наше заявление по вновь открывшимся обстоятельствам о пересмотре определения Иссык-Кульского областного суда от 18 июля 2022-го, которое ранее было отклонено, в обязательном порядке должно быть пересмотрено по новым обстоятельствам.

При рассмотрении нашего дела по новым обстоятельствам мы легко документально докажем свою правоту, так как заявления Каракол-Аксуйского филиала ГУ «Кадастр» и мэрии Каракола не соответствуют действительности и полностью сфальсифицированы! Поэтому при объективном рассмотрении дела наше право на земельный участок должно быть восстановлено. Тем более с начала судебной тяжбы в 2008 году позиция Фонда по управлению госимуществом — госоргана, который проводил приватизацию ОАО «Мамыр», однозначная. Это подтверждается письмами от 17 декабря 2007-го № 09/06-726 и от 1 февраля 2022-го № 07/258 (копии писем прилагаются).

Она заключается в следующем:

1. ОАО «Мамыр» владеет земельным участком на законных основаниях.

2. При приватизации реализовывался имущественный комплекс на 108 гектаров земли.

3. Земельный участок входил в приватизационный лот и имущественный комплекс.

4. Земля является средством производства, без земельного участка ОАО «Мамыр» прекратит свое существование.

При необъективном рассмотрении в судах в силу заказного характера наше дело затянется на годы. Это крайне нежелательно для местных властей. Они, как нам доподлинно известно, затеяли этот рейдерский захват только потому, что наши земли понадобились для передачи людям, чьи участки изымут для строительства взлетной полосы аэропорта Каракола.

Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Акционеры ОАО «Мамыр» понимают необходимость изъятия в государственных интересах нашего земельного участка. Поэтому мы предлагаем следующий законный вариант решения данного вопроса.

ОАО «Мамыр» добровольно передаст весь имущественный комплекс в собственность Государственному агентству по управлению государственным имуществом. Взамен мы просим выделить в собственность другой имущественный актив, равноценный по стоимости. Это будет и законно, и справедливо!

Уважаемый Садыр Нургожоевич! Еще раз убедительно просим вас взять под личный контроль рассмотрение нашего дела, так как только в этом случае мы можем надеяться на законное решение вопроса в отношении земель ОАО «Мамыр». Акционеры

Приложения:

1) резолютивная часть решения КС КР от 27 декабря 2023 года;

2) письма ФУГИ от 17 декабря 2007-го № 09/06-726 и от 1 февраля 2022-го № 07/258.

С уважением от имени акционеров председатель правления ОАО «Мамыр» Бактыбек Елахунов.