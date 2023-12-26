MEGA и «РСК Банк»: стратегическое партнерство с госорганами для GovFinTech

В декабре «РСК Банк» и сотовый оператор MEGA объявили о коллаборации. Два флагмана госсектора анонсировали первую межотраслевую цифровую государственную инициативу. Тем самым дав старт развитию мобильных финансовых технологий — GovFinTech в стране. Сегодня идет активная работа над единым мобильным приложением для предпринимателей на базе совместного проектного офиса. Первое смарт-решение для МСБ призвано полностью сопроводить «путь предпринимателя» от регистрации до ликвидации ИП/ОсОО и создать полноценную цифровую развивающуюся экосистему «циклов жизнедеятельности» предприятия по принципу «единого окна».

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Для оперативного запуска мобильного приложения MEGA&«РСК Банк» запустили стратегию партнерства. Уже достигнуты договоренности по объединению ресурсов и эксклюзивной интеграции услуг и сервисов ключевых госорганов при координации Минцифры. Проведены переговоры с первыми лицами Государственной налоговой службы КР и Социальным фондом КР. Планируется также эксклюзивное сотрудничество с другими госорганами, задействованными в цепочке деятельности предпринимателей.

Помимо запуска единого мобильного приложения, объединение и координация ресурсов госсектора предполагают реализацию иных мер по ускорению инициатив цифровой повестки как коллаборации в целом, так и двух компаний в отдельности. Все это для повышения качества жизни клиентов компаний, удобства, комфорта, сервиса и расширения портфеля инновационных услуг. А также для повышения эффективности деятельности самих компаний, оптимизации бизнес-процессов с помощью цифровых инструментов. Платформа коллаборации создаст также благоприятные цифровые условия для других участников рынка.

Инициатива реализуется по поручению председателя кабинета министров КР Акылбека Жапарова в рамках государственной цифровой политики.