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Бизнес

Топливный кризис в России? Как он отразится на Кыргызстане

В России цены на моторное топливо продолжают бить рекорды. Биржевой индекс на Аи-92 уже превышает 64 тысячи рублей/тонна (рост на 4 процента за месяц), на летнее дизельное топливо — 67 тысяч рублей/тонна (рост на 16 процентов за месяц).

Российский рынок продолжает испытывать дефицит топлива. Как никогда в этом году много нефтеперерабатывающих заводов находится на ремонте. В сентябре в полный или частичный ремонт уходит семь НПЗ при том, что в России их количество насчитывает немногим более 20 НПЗ, не считая мини-заводы. Существует мнение, что многочисленные простои предприятий связаны с санкционной ситуацией и ввиду нехватки зарубежных комплектующих ряд заводов увеличивает количество и сроки профилактического ремонта.

При этом на рынках дальнего зарубежья продолжают расти цены, в особенности на дизельное топливо, что приводит к желанию российских производителей и трейдеров поставить именно туда моторное топливо.

Правительство РФ для борьбы с ростом цен на внутреннем рынке в очередной раз увеличивает нормативы продажи на местной бирже для нефтяных компаний и вводит ограничения экспорта. Так, 30 августа вице-премьер России Александр Новак заявил, что в ближайшее время может быть завершен и утвержден список экспортеров топлива, которым позволят продавать его на внешних рынках, включая Кыргызстан.

Покупатели топлива в КР имеют широкий список поставщиков, и в него входят не только прямые производители-собственники НПЗ, но и российские трейдерские компании, которые забирают для республики не только экспортные объемы, но и объемы с внутреннего российского рынка по льготной внутренней цене. Такой ограничительный список резко сузит число поставщиков топлива в Кыргызстан.

Уже сейчас, согласно сообщениям независимого мирового агентства Argus Media, стоимость бензина и дизельного топлива с поставкой в КР увеличивается. Так, в отчете за 30 августа агентство пишет, что стоимость дизельного топлива с отгрузкой в Кыргызстан оценивается на текущей неделе в пределах $800-850/тонна (на границе Казахстана и Кыргызстана) по сравнению с $680-700/тонна неделей ранее. Местные компании ожидают существенного сокращения поставок топлива уже в сентябре.

Источник: Kaktus.media
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/274028/
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