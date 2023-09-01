Мобильный оператор О! запустил в продажу номера с новым кодом «503»

Лидер телекоммуникационного рынка Кыргызстана Мобильный оператор О! запускает новый префикс «503».

— Число абонентов О! растет, — комментирует запуск коммерческий директор компании Максим Сидоренко. — Большинство кыргызстанцев выбирает нас своим оператором связи, потому что мы про качество, доступность и инновации. Выбирайте свой желанный номер и добро пожаловать в О!.

Мобильный оператор О! сегодня — это:

лидер по покрытию и емкости 4G/3G/2G в Кыргызстане с охватом более 99 процентов населения;

свобода выбора: удобные и простые тарифы «Переходи на О!» для всех;

круглосуточная служба поддержки в Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube или Twitter, WhatsApp: + 996 705 700 700 и Telegram: @o_mobile_operator_bot.

Сделайте легкий шаг в О! с новым кодом «503».

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