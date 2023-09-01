01:53
USD 89.51
EUR 97.41
RUB 0.98
Бизнес

Что посмотреть сегодня вечером

Смотрите новинки мирового кинематографа и популярные сериалы онлайн и без рекламы на AMEDIATEKA в приложении O!TV.

Вас ждут премьеры новых проектов HBO одновременно со всем миром, хиты ведущих телеканалов и киностудий мира — FOX, Showtime, Starz, BBC, ABC Studios, Sony Pictures и многих других, художественные и документальные фильмы в профессиональной озвучке.

Оформите подписку в приложении O!TV по команде *765*1# и смотрите мировой контент в день премьеры. Вам будет доступна умная система рекомендаций, детский профиль, контент в качестве Full HD без перерывов на рекламу на пяти устройствах под одним аккаунтом. Для абонентов О! интернет-трафик при просмотре бесплатный.

Чтобы оценить все преимущества сервиса, всем, кто подключается впервые, предоставляется 14 дней бесплатного просмотра.

AMEDIATEKA в O!TV — теперь вы точно знаете что посмотреть.

Сервис доступен для подключения всем абонентам О! везде, где есть интернет, на всех тарифах линейки «Переходи на О!». Акция действует до 14 сентября 2023 года включительно для тех, кто еще не подключал AMEDIATEKA в приложении O!TV. Стоимость абонентской платы после бесплатного периода составит 15 сомов в день (с учетом НДС, без НсП). Подробнее на сайте o.kg.

Доступ к контенту предоставляется видеосервисом AMEDIATEKA посредством технических ресурсов ООО «НУР Телеком» и ОсОО «ДиасТВ».

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 6 декабря 2016 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/273973/
просмотров: 2327
Версия для печати
Материалы по теме
Новогодний график работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
Всего 4 дня! Успейте пройти онлайн-идентификацию в «Мой О!» и получить подарок
Всего четыре дня, чтобы успеть! Получите полгода бесплатного интернета + ТВ
Выберите красивые номера О! со скидкой 75 процентов себе и близким на Новый год
Грандиозные скидки в сети магазинов O!Store — бегом за подарками!
Новый роуминг-пакет на 1 тысячу мегабайт от О! для связи за границей
Только посмотрите, сколько новогодних предложений приготовил О!
O!Store объявляет скидку на смартфоны Infinix и дарит подарки
1+1 будет 3! Праздничная арифметика от магазинов O!Store
Успейте получить шесть месяцев бесплатного интернета + ТВ от Saima Telecom
Популярные новости
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
17 марта, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
16 марта, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 марта: немного потеплеет
19:32
В США произошел инцидент с Boeing. Оторвалась часть внешней обшивки
19:07
Как сохранить здоровье ушей? Рекомендации врачей
18:36
В Кыргызстане свидетельства о рождении официально нет у 266 детей
18:02
В Бишкеке за два месяца туберкулез выявили у 107 человек