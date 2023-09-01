В новый учебный год с новым тарифом от MEGA

Государственный оператор сотовой связи MEGA поздравляет кыргызстанцев с Днем знаний. К началу нового учебного года компания MEGA запустила специальный социальный тариф для студентов и школьников «Билим 120», в котором предусмотрено все, что нужно для комфортного погружения в образовательный процесс, ну и конечно же, для общения.

Всего за 120 сомов в неделю вы получите:

БЕЗЛИМИТ на соцсети, мессенджеры и приложения: Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, «ВКонтакте», Twitter, «Одноклассники», Zoom, Google Classroom, Skype, KelBil;

неограниченный доступ к образовательным сайтам КР: oku.edu.gov.kg, lib.kg, kitep.edu.gov.kg, okuma.kg, ibilim.kg, inai.kg, digiskills.kg и другие;

8 гигабайт интернет-трафика на максимально возможной скорости;

безлимитные звонки и SMS внутри сети.

Подключить пакет «Билим 120» можно несколькими способами:

обратившись в центры продаж и обслуживания компании MEGA с предоставлением свидетельства о рождении — для школьников, либо зачетки, студенческого билета или справки с места учебы — для студентов.

если вы уже пользователь тарифов «Билим», «Билим 7», «Супервыгодный 7 Школьный», «Супервыгодный 7 Студент» то вам просто нужно набрать команду: *778*96#.

Знания доступнее с MEGA!