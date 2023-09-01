«Кыргызтелеком» подключил 1 тысячу 840 школ к высокоскоростному интернету

ОАО «Кыргызтелеком» в начале 2023 года выиграло тендер от Министерства образования на подключение 2 тысяч 62 школ по всей стране к высокоскоростному интернет-соединению. На текущий момент фактически подключено 1 тысяча 840 школ. Кроме того, ведется активная работа по прокладке оптоволокна к 190 школам в рамках проекта Digital CASA, который является одним из ключевых инфраструктурных проектов в Кыргызстане.

Стоит отметить, что благодаря проекту Digital CASA оптоволокно для высокоскоростного интернета будет проложено в 815 населенных пунктах по всей республике.

Работы по подключению школ ведутся одновременно на территории всей страны. Это станет значимым шагом в рамках улучшения качества образования и предоставления равных возможностей для школ в различных регионах.

Кроме того, образовательные учреждения, которые ранее получали доступ к сети Интернет по радио-релейной системе, будут переподключены на оптоволоконную линию, как это происходит в настоящее время в Иссык-Атинском районе Чуйской области. Таким способом будут увеличена пропускная способность линий, а также устранены случаи потери скорости.

В планах компании — до конца текущего года перевести все учебные заведения на оптоволоконную систему.

«Кыргызтелеком» делает акцент на том, что доступ к высокоскоростному интернету в образовательных учреждениях — это не просто технологический прогресс, но и инвестиция в будущее страны.

Подключение школ к современным информационным сетям даст возможность учащимся и преподавателям эффективно использовать образовательные ресурсы, а также сделает шаг на пути к сокращению цифрового неравенства.