Официальное обращение MBANK

Уважаемые кыргызстанцы!

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» | MBANK является цифровым лидером в Кыргызстане и первым внедряет передовые технологии. Наша цифровая трансформация нацелена на создание удобных сервисов, услуг и новых продуктов для клиентов.

В период с 28 по 29 августа ряд кыргызских банков, включая MBANK, столкнулись с техническими неполадками из-за проблем на стороне процессингового центра «КартСтандарт» (сторонняя организация). Это привело к временной недоступности сервисов MBANK.

На фоне этой ситуации в социальных сетях распространяется недостоверная информация, цель которых дестабилизировать обстановку в банковской сфере. Мы осведомлены о попытках дискредитации нашего имени и уведомляем, что все лица, распространяющие ложные сведения о MBANK, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Наш банк действует в строгом соответствии с законами Кыргызской Республики и выполняет стандарты и требования Национального банка.

Спасибо нашим клиентам за доверие нашему банку. Просим доверять только официальным заявлениям и информации, предоставляемой MBANK.

С уважением команда MBANK.