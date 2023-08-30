БЕЗЛИМИТ всего за 550 сомов! MEGA продлевает акцию

По многочисленным просьбам государственный оператор сотовой связи MEGA продлевает акцию «Элдики 850 + MegaTV» всего за 550 сомов на четыре недели.

За 550 сомов на четыре недели вы получите:

безлимитный интернет, соцсети и мессенджеры на максимальной скорости;

бесплатную раздачу интернета;

безлимитные звонки и SMS в сети MEGA;

целых 100 минут для звонков на другие мобильные номера КР;

а еще мобильное телевидение MegaTV совершенно бесплатно: более 180 ТВ-каналов для просмотра на любом устройстве — смартфоне, планшете или Smart TV с возможностью подключения до пяти устройств одновременно.

Акция действует до 30 сентября 2023 года для новых и действующих абонентов MEGA при подключении тарифа «Элдики 850 + MegaTV» во всех центрах продаж и обслуживания компании, в торговых сетях, а также у промоутеров оператора.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.