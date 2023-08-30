01:47
USD 89.51
EUR 97.41
RUB 0.98
Бизнес

БЕЗЛИМИТ всего за 550 сомов! MEGA продлевает акцию

По многочисленным просьбам государственный оператор сотовой связи MEGA продлевает акцию «Элдики 850 + MegaTV» всего за 550 сомов на четыре недели.

За 550 сомов на четыре недели вы получите:

  • безлимитный интернет, соцсети и мессенджеры на максимальной скорости;
  • бесплатную раздачу интернета;
  • безлимитные звонки и SMS в сети MEGA;
  • целых 100 минут для звонков на другие мобильные номера КР;
  • а еще мобильное телевидение MegaTV совершенно бесплатно: более 180 ТВ-каналов для просмотра на любом устройстве — смартфоне, планшете или Smart TV с возможностью подключения до пяти устройств одновременно.

Акция действует до 30 сентября 2023 года для новых и действующих абонентов MEGA при подключении тарифа «Элдики 850 + MegaTV» во всех центрах продаж и обслуживания компании, в торговых сетях, а также у промоутеров оператора.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/273791/
просмотров: 2851
Версия для печати
Материалы по теме
MEGA — новый этап развития связи на территории страны
Black Friday от MEGA: бесплатный интернет для онлайн-шопинга
MEGA запустила новые базовые станции в Чуйской области
MEGA представила сервис MegaPay на E-Commerce EXPO 2023
MEGA приглашает в свою команду молодых сотрудников
MEGA: В ближайшее время у абонентов восстановится качественная связь
Сто процентов акций сотового оператора MEGA остается у государства
Министр цифрового развития КР ознакомилась с работой MEGA
Стартует акция «Бесплатный проезд в муниципальном транспорте с MegaPay»
Команда MEGA приняла участие в благотворительном забеге
Популярные новости
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
17 марта, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
16 марта, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 марта: немного потеплеет
19:32
В США произошел инцидент с Boeing. Оторвалась часть внешней обшивки
19:07
Как сохранить здоровье ушей? Рекомендации врачей
18:36
В Кыргызстане свидетельства о рождении официально нет у 266 детей
18:02
В Бишкеке за два месяца туберкулез выявили у 107 человек