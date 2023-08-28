19:30
USD 89.43
EUR 97.46
RUB 0.99
Бизнес

«Мурабаха Авто» от Исламского окна ОАО «РСК Банк»

ОАО «РСК Банк» в рамках Исламского окна представляет продукт «Мурабаха Авто» на выгодных условиях.

По исламским принципам финансирования вы можете приобрести новое или подержанное транспортное средство (ТС) под залог приобретаемого ТС и/или недвижимости.

Первоначальный взнос:

  • По ТС производства ближнего и дальнего зарубежья:

— от 20 процентов по ТС с датой выпуска до 5 лет;
— от 30 процентов по ТС с датой выпуска до 10 лет;
— от 40 процентов по ТС с датой выпуска до 20 лет.

  • По ТС производства стран СНГ:

— от 40 процентов с датой выпуска до 10 лет.

  • Возможно без первоначального взноса в случае предоставления в качестве залога недвижимого имущества.

Сумма и срок финансирования:

  • от 100 тысяч сомов до 250 тысяч сомов до 24 месяцев;
  • от 251 тысячи сомов до 500 тысяч сомов до 36 месяцев;
  • от 501 тысячи сомов и выше до 60 месяцев.

График погашения:

  • равными долями или гибкий график.

Залоговое обеспечение:

  • Если сумма финансирования до 1 миллиона сомов (включительно), то в качестве залога может приниматься приобретаемое ТС. Если сумма финансирования от 1 миллиона 1 сома, то в качестве залога принимается недвижимое имущество.

Для консультаций:

контакт-центр ОАО «РСК Банк»: 9111, WhatsApp 0706 911 111.

Адреса представительств Исламского окна ОАО «РСК Банк»:

  • Бишкек, улица Уметалиева, 95;
  • Иссык-Кульский филиал, город Каракол, улица Токтогула, 271;
  • Кочкорский филиал, село Кочкор, улица Исакеева, 33А;
  • Ошский филиал, город Ош, улица Курманжан Датки, 124 А;
  • Джалал-Абадский филиал, город Джалал-Абад, улица Ленина, 55а (ТЦ «Келечек»);
  • Ноокатский филиал, город Ноокат, улица Ленина, 1.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/273541/
просмотров: 4997
Версия для печати
Материалы по теме
«РСК Банк» и China National Heavy Machinery Corporation подписали договор
«РСК Банк» № 1 — лучшая госкомпания по итогам 2023 года
ОАО «РСК Банк» представляет услугу «Банковское сопровождение контрактов»
Кредит на газификацию под 8 и 12 процентов от «РСК Банка»
В Грузию с «РСК Банком»! Участвуй в акции!
Коммерческий транспорт по исламским принципам от «РСК Банка»
Техника и оборудование в лизинг от «РСК Банка»
«РСК Банк»: Бесплатные переводы на карты Visa и MasterCard по всему миру
«РСК Банк» — первый банк Кыргызстана в WSBI
Онлайн-оплата услуг Министерства юстиции в МБ RSK24 от «РСК Банка»
Популярные новости
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
Бизнес
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
9 марта, суббота
16:23
В Кыргызстане приостановили отключения электроэнергии В Кыргызстане приостановили отключения электроэнергии
15:21
Япония потратит $3,5 миллиона на помощь малообеспеченным кыргызстанцам
15:00
Токтогульское водохранилище. За неделю объем упал до 7,5 миллиарда кубометров
14:18
Труппу современного балета создадут в Национальной филармонии
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 9 марта. Сильно подорожали огурцы и помидоры