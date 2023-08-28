«Мурабаха Авто» от Исламского окна ОАО «РСК Банк»

ОАО «РСК Банк» в рамках Исламского окна представляет продукт «Мурабаха Авто» на выгодных условиях.
По исламским принципам финансирования вы можете приобрести новое или подержанное транспортное средство (ТС) под залог приобретаемого ТС и/или недвижимости.
Первоначальный взнос:
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По ТС производства ближнего и дальнего зарубежья:
— от 20 процентов по ТС с датой выпуска до 5 лет;
— от 30 процентов по ТС с датой выпуска до 10 лет;
— от 40 процентов по ТС с датой выпуска до 20 лет.
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По ТС производства стран СНГ:
— от 40 процентов с датой выпуска до 10 лет.
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Возможно без первоначального взноса в случае предоставления в качестве залога недвижимого имущества.
Сумма и срок финансирования:
- от 100 тысяч сомов до 250 тысяч сомов до 24 месяцев;
- от 251 тысячи сомов до 500 тысяч сомов до 36 месяцев;
- от 501 тысячи сомов и выше до 60 месяцев.
График погашения:
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равными долями или гибкий график.
Залоговое обеспечение:
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Если сумма финансирования до 1 миллиона сомов (включительно), то в качестве залога может приниматься приобретаемое ТС. Если сумма финансирования от 1 миллиона 1 сома, то в качестве залога принимается недвижимое имущество.
Для консультаций:
контакт-центр ОАО «РСК Банк»: 9111, WhatsApp 0706 911 111.
Адреса представительств Исламского окна ОАО «РСК Банк»:
- Бишкек, улица Уметалиева, 95;
- Иссык-Кульский филиал, город Каракол, улица Токтогула, 271;
- Кочкорский филиал, село Кочкор, улица Исакеева, 33А;
- Ошский филиал, город Ош, улица Курманжан Датки, 124 А;
- Джалал-Абадский филиал, город Джалал-Абад, улица Ленина, 55а (ТЦ «Келечек»);
- Ноокатский филиал, город Ноокат, улица Ленина, 1.