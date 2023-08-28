«Мурабаха Авто» от Исламского окна ОАО «РСК Банк»

ОАО «РСК Банк» в рамках Исламского окна представляет продукт «Мурабаха Авто» на выгодных условиях.

По исламским принципам финансирования вы можете приобрести новое или подержанное транспортное средство (ТС) под залог приобретаемого ТС и/или недвижимости.

Первоначальный взнос:

По ТС производства ближнего и дальнего зарубежья:

— от 20 процентов по ТС с датой выпуска до 5 лет;

— от 30 процентов по ТС с датой выпуска до 10 лет;

— от 40 процентов по ТС с датой выпуска до 20 лет.

По ТС производства стран СНГ:

— от 40 процентов с датой выпуска до 10 лет.

Возможно без первоначального взноса в случае предоставления в качестве залога недвижимого имущества.

Сумма и срок финансирования:

от 100 тысяч сомов до 250 тысяч сомов до 24 месяцев;

от 251 тысячи сомов до 500 тысяч сомов до 36 месяцев;

от 501 тысячи сомов и выше до 60 месяцев.

График погашения:

равными долями или гибкий график.

Залоговое обеспечение:

Если сумма финансирования до 1 миллиона сомов (включительно), то в качестве залога может приниматься приобретаемое ТС. Если сумма финансирования от 1 миллиона 1 сома, то в качестве залога принимается недвижимое имущество.

Для консультаций:

контакт-центр ОАО «РСК Банк»: 9111, WhatsApp 0706 911 111.

Адреса представительств Исламского окна ОАО «РСК Банк»: