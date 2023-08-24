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Бизнес

«О!Деньги» запускает моментальную бесплатную карту «ЭЛКАРТ»

Финансовый сервис «О!Деньги» продолжает расширять возможности безналичной оплаты и впервые в Кыргызстане запускает карту «ЭЛКАРТ» к электронному кошельку.

Преимущество карты в ее быстром и бесплатном получении. Заказать карту можно одним нажатием в приложении «Мой О!», а получить — моментально в магазине O!Store.

Возможности карты:

  • бесконтактные платежи по всей стране;

  • безопасные онлайн-покупки;

  • пополнение по номеру карты;

  • обналичивание в любом банкомате;

  • история транзакций, просмотр остатка средств и пополнение карты прямо в приложении.

Как получить карту:

  1. Установите приложение «Мой О!» из Google Play или App Store.
  2. Пройдите идентификацию кошелька «О!Деньги».
  3. Откройте «Мой О!», затем «О!Деньги», выберите «Карта Элкарт» и нажмите «Заказать».
  4. Ваша карта будет готова сразу же. Получите карту в магазине O!Store с паспортом.

Приятный бонус: за выпуск карты начисляется сразу 50 лотерейных билетов для участия в розыгрыше 1 миллиона сомов! Подробнее о лотерее на сайте udacha.kg.

Эмиссия карт осуществляется на основании лицензии НБ КР № 7003201022 в рамках специального регулятивного режима. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, № 3022030817.

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/273343/
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