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Бизнес

Платежи с MBusiness в MBANK. Теперь переводы доступны по номеру телефона

MBANK упростил процесс внутрибанковских переводов с MBusiness!


Раньше, помимо дополнительной информации о платеже, заполнение информации о получателе отнимало много времени, вам нужно было указать:

— наименование получателя;
— ИНН получателя;
— банк получателя;
— счет получателя.

Теперь об этих долгих операциях можно забыть, получателя можно указать в пару кликов с новой функцией «Перевод по номеру телефона» MBANK.

Как это сделать?

1. На главном экране приложения MBusiness найдите и нажмите кнопку «Создать».
2. В разделе «Новый документ» вы найдете «По номеру телефона MBANK».
3. Выберите «Новый платеж».
4. Введите номер получателя и сумму платежа.
5. Укажите назначение платежа, дату валютирования и код назначения платежа.

Готово! Вы совершили перевод с MBusiness в MBANK без заполнения ИНН, банка и счета получателя.


Преимущества MBusiness:

• Отправка счетов на оплату с MBusiness на MBANK;
• Управление компаниями быстро в одном месте — в личном кабинете;
• Добавление пользователей и назначение подходящих ролей, что позволяет управлять правами доступа;
• Контроль оплаты командировочных, представительских и хозяйственных расходов сотрудников компании вместе с картой Visa Business;

MBusiness — умный банкинг для умных предпринимателей!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/273340/
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