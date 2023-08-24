Платежи с MBusiness в MBANK. Теперь переводы доступны по номеру телефона

MBANK упростил процесс внутрибанковских переводов с MBusiness!





Раньше, помимо дополнительной информации о платеже, заполнение информации о получателе отнимало много времени, вам нужно было указать:

— наименование получателя;

— ИНН получателя;

— банк получателя;

— счет получателя.

Теперь об этих долгих операциях можно забыть, получателя можно указать в пару кликов с новой функцией «Перевод по номеру телефона» MBANK.

Как это сделать?

1. На главном экране приложения MBusiness найдите и нажмите кнопку «Создать».

2. В разделе «Новый документ» вы найдете «По номеру телефона MBANK».

3. Выберите «Новый платеж».

4. Введите номер получателя и сумму платежа.

5. Укажите назначение платежа, дату валютирования и код назначения платежа.

Готово! Вы совершили перевод с MBusiness в MBANK без заполнения ИНН, банка и счета получателя.















Преимущества MBusiness:

• Отправка счетов на оплату с MBusiness на MBANK;

• Управление компаниями быстро в одном месте — в личном кабинете;

• Добавление пользователей и назначение подходящих ролей, что позволяет управлять правами доступа;

• Контроль оплаты командировочных, представительских и хозяйственных расходов сотрудников компании вместе с картой Visa Business;