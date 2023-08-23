Времени мало: Успейте оплатить автоналог!

До 1 сентября осталось чуть больше недели, успейте оплатить налог на транспортное средство.

Оплата автоналога через мобильное приложение MegaPay займет всего несколько минут. Услуга доступна круглосуточно из любой локации. Напоминаем, что сумма налога рассчитывается в приложении автоматически.

Как оплатить автоналог:

откройте раздел «Сервисы», затем выберите вкладку «Налоги — ГНС», нажмите кнопку «Автоналог»;

введите ИНН, номер машины и укажите вид транспорта, область и район;

нажмите «Рассчитать налог», в окне появится информация о транспортном средстве и сумме к оплате;

выберите «Оплатить» и подтвердите платеж.

Готово! Комиссия за услугу — 20 сомов.

Важно! В случае несвоевременной уплаты налога предусмотрен штраф: физическим лицам в размере 1 тысячи сомов, юридическим лицам — 5 тысяч сомов.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!