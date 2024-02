ЗАО «МПЦ» и компании из Южной Кореи создают новый провайдер торговых услуг

10 ноября 2022 года было подписано соглашение о сотрудничестве между корпорацией «KT Corporation» и Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики, основной целью которого было создание совместного провайдера торговых услуг. Было принято решение о том, что со стороны КР одним из учредителей совместного предприятия будет ЗАО «МПЦ». В продолжение ранее достигнутых договоренностей 19 мая 2023-го был подписан меморандум между ЗАО «МПЦ» и корейскими компаниями BC Card Со., Ltd. и Smartro Co., Ltd.

В завершение проведенных мероприятий 21 июля состоялась церемония подписания учредительного договора между ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» и южнокорейскими организациями BC Card и Smartro, целью которого является внедрение среды, соединяющей продавцов (торгово-сервисные предприятия), платежные системы и коммерческие банки.

В церемонии приняли участие представители администрации президента, министерства, НБ КР, посольства КР в Республике Корея, а также южнокорейская делегация.

Мероприятие началось с приветственного слова начальника управления политических и экономических исследований администрации главы государства Алмаза Исанова:

«Мы долго ждали этого дня. Для кыргызской стороны это уникальный опыт ведения переговоров. Мы долго обсуждали каждый пункт договора, и это хорошо. Это означает, что он будет устойчивым. Для администрации президента и правительства Кыргызстана это очень важный проект, так как он затрагивает краеугольный камень в экономике — теневой сектор».

Он заметил, что команда KT Corporation провела большое исследование финансов КР, находящихся в тени. По оценкам специалистов, их доля составляет 72 процента. Алмаз Исанов уверен, что данное соглашение станет хорошим инструментом борьбы с теневой экономикой.

Также выразил свое приветствие генеральный директор BC Card Чхве Вонсок. В своем выступлении он отметил: «За последний год мы получаем от финансовых организаций один и тот же вопрос: почему именно Кыргызстан? ВВП, экономический рост не имеют значения, мечта BC Card — проложить цифровой шелковый путь. Мы каждый раз убеждаемся, что КР имеет перспективы, и, несмотря на расположение, страна может проложить цифровой шелковый путь».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Корея Аида Исмаилова подчеркнула: «Этот проект был особенно важным для нашего посольства. Здесь не только инвестиции, это один шаг к выходу из теневой экономики. Мы показали нашу заинтересованность в присутствии такой компании, как «Корея Телеком». Это показательный вход, потому что вслед за KT Corporation подтянутся и другие. Поэтому это был очень важный шаг для развития и укрепления нашего двустороннего сотрудничества в торгово-экономическом и в первую очередь финансовом направлении».











Подписание данного договора является одним из ключевых проектов для развития инфраструктуры по приему и обслуживанию платежных карт на всей территории Кыргызстана, что является одной из основных задач ЗАО «МПЦ».

Председатель правления Каныкей Жамангулова отметила: «Это важное событие для всей платежной системы и экономики КР. На рынке платежных услуг Кыргызстана МПЦ выполняет важнейшие функции: обеспечение независимости платежной системы в лице национальной платежной системы «Элкарт», обработка локальных операций всех платежных систем. Подписание договора дает толчок для развития цифровых платежных сервисов и увеличения доли безналичных платежей».

Внедрение провайдера торговых услуг внесет существенный вклад в развитие цифровых платежных технологий и увеличение доли безналичных платежей.

Данное сотрудничество влечет за собой выход государства из теневой экономики, расширение зоны охвата торгово-сервисных предприятий POS-терминалами, терминалами SmartPOS и SoftPOS, а также терминалами по приему QR-платежей и другими устройствами для приема безналичных платежей. Помимо этого, станут доступны периферийные устройства для малых, средних и крупных предприятий, рост инвестиций в экономику страны и создание дополнительных рабочих мест.

Для справки

ЗАО «МПЦ» (лицензии Национального банка Кыргызской Республики № 2001120515 от 12.05.2015, 3030200220 от 20.02.2020, 6001280220 от 28.02.2020) было создано в рамках реализации Государственной программы мероприятий на 2003-2005 годы по внедрению системы безналичных платежей и созданию инфраструктуры, способной обеспечить эффективное проведение платежей в стране, основной целью которой является создание в КР эффективной системы безналичных расчетов и инфраструктуры, способных обеспечить проведение розничных и регулярных платежей через банковские счета.