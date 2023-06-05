Поиск правильного лечения детских неврологических расстройств

Acıbadem стремится изменить жизнь детей к лучшему, предоставляя широкий спектр педиатрических нейрохирургических услуг для детей, начиная с лечения эпилепсии до облегчения церебрального паралича, лечения опухолей головного мозга и устранения врожденных пороков развития, и этот список можно продолжить.

В мире существует ограниченное количество центров, предлагающих эти процедуры для детей, большинство из них — в развитых странах. Acıbadem отвечает высоким требованиям пациентов в области детской нейрохирургии. В 2021 году команда детской нейрохирургии Acıbadem участвовала в успешной 27-часовой операции по разделению камерунских сиамских близнецов Элизабет и Мэри, которые срослись в бедре и позвоночнике. Детская нейрохирургическая бригада под руководством профессора Мемета Озека разделила близнецов. Сегодня девочки живут как два физически независимых младенца без каких-либо функциональных проблем.

Мультидисциплинарные команды играют жизненно важную роль

В Acıbadem лечение детей планирует, проводит и контролирует многопрофильная команда. На основе командного обследования пациента составляется совместный план лечения. Детское нейрохирургическое отделение Acıbadem состоит из детского нейрохирурга, физиотерапевта, руководителя анализа движений, детского хирурга, ортопеда, детского невролога, детского онколога, радиационного онколога, детского анестезиолога, нейрорадиолога и медсестры нейрохирургии. У каждого члена отделения есть своя область деятельности и знания. Опыт наших специалистов в области детской нейрохирургии не имеет себе равных.

Руководитель детского нейрохирургического отделения профессор Мемет Озек отмечает важность каждого участника в команде: «Анестезиолог должен иметь опыт в детской анестезиологии. Специалист нашей команды имеет 27-летний опыт работы в детской хирургии... Дело не только в хирургии. Дети не могут сообщить о проблемах (боли, кровотечении). Нужны педиатрические специалисты по интенсивной терапии в команде.

Еще одна важная проблема — детская опухоль головного мозга. Детские опухоли уникальны, и одно из отличий Acıbadem заключается в том, что у нас есть высококлассные специалисты в области радиационной и детской онкологии. С ними обсуждается и планируется любой дополнительный послеоперационный уход ввиду присутствия риска рецидива. Нам приходится всей командой наблюдать пациента, начиная с предоперационной подготовки и заканчивая послеоперационным периодом. Только при наличии опыта можно добиться успеха».

Как выбрать подходящую клинику и врача для своего ребенка?

При выборе клиники рекомендуем вам ознакомиться с некоторыми критериями и задать несколько вопросов врачам и клиникам:

• Количество проведенных специалистами процедур у детей.

• Наличие других специализаций клиники, таких как онкология, неврология, физиотерапия и другое.

• Участие в операции детского анестезиолога, опытного в нейрохирургии.

• Наличие в клинике отделения детской интенсивной терапии.

Представительство сети клиник Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (бульвар Эркиндик), телефон +996 702 000 252.

Также подписывайтесь на наши соцсети, чтобы не пропустить все самые важные новости медицины и получить бесплатное второе мнение передовых мировых медицинских специалистов: Telegram, Instagram, Facebook.