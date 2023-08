ЗАО «МПЦ» и южнокорейская корпорация создадут провайдер торговых услуг

10 ноября 2022 года подписано соглашение о сотрудничестве между корпорацией «KT Corporation» и Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики, основной целью которого было создание совместного провайдера торговых услуг. Со стороны Кыргызской Республики одним из учредителей совместного предприятия будет ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (далее по тексту ЗАО «МПЦ)».

В продолжение ранее достигнутых договоренностей 19 мая 2023 года был подписан меморандум о создании совместного предприятия — провайдера торговых услуг между ЗАО «МПЦ» и корейскими компаниями BC Card Со., Ltd. и Smartro Co., Ltd., целью которого является внедрение среды, соединяющей продавцов (торгово-сервисных предприятий), платежных систем и коммерческих банков. Доля ЗАО «МПЦ» в этом проекте составит 30 процентов.

Внедрение провайдера торговых услуг внесет существенный вклад в развитие цифровых платежных технологий и увеличение доли безналичных платежей.

Заключение данного соглашения влечет за собой:

выход государства из теневой экономики;

расширение зоны охвата торгово-сервисных предприятий POS-терминалами, терминалами SmartPOS и SoftPOS, терминалами по приему QR-платежей и другими устройствами для приема безналичных платежей;

доступность периферийных устройств для малых, средних и крупных предприятий;

рост инвестиций в экономику Кыргызской Республики;

создание дополнительных рабочих мест.

Подписание данного меморандума является одним из ключевых проектов для развития инфраструктуры по приему и обслуживанию платежных карт на всей территории Кыргызской Республики, что является одной из основных задач общества согласно стратегии ЗАО «МПЦ» на ближайшие годы.

Для справки:

ЗАО «МПЦ» (лицензии Национального Банка Кыргызской Республики № 2001120515 от 12 мая 2015 года, 3030200220 от 20 февраля 2020 года, № 6001280220 от 28 февраля 2020-го) было создано в рамках реализации государственной программы мероприятий на 2003-2005 годы по внедрению системы безналичных платежей и по созданию инфраструктуры, способной обеспечить эффективное проведение платежей в Кыргызской Республике, основной целью которой является создание в Кыргызской Республике эффективной системы безналичных расчетов и инфраструктуры, способной обеспечить проведение розничных и регулярных платежей через банковские счета.