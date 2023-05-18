От всего, бывает, устаешь, одна и та же музыка в плейлисте не исключение. Чтобы найти новую, нужно время. Можно заморочиться, шазамить все подряд время от времени, собирать список по крупицам на форумах.

А можно использовать сервис «Яндекс.Музыка», который поможет обновлять музыкальную дорожку за 3 секунды хоть каждый день:

Включите поток «Моя волна». Нажмите кнопку «Настроить» (значок с тремя линиями в центре). Выберите занятие, характер и настроение.

Для каждого «Моя волна» звучит по-разному: алгоритм учитывает тысячи факторов — ваши лайки, пропуск треков, время прослушивания и много-много других сигналов. Жанры лоу-фай, лаунж, чил-хоп, эмбиент и другие сменяются инструментальной музыкой и трансформируются вместе с вашим настроением.

Как подключить бесплатно

Сервис «Яндекс.Музыка» включен в пакет крутых услуг подписки «Яндекс Плюс», в котором есть «КиноПоиск» (сотни тысяч фильмов и сериалов), «Букмейт» (миллионы книг и подкастов) и скидка 10 процентов на поездки в комфорте и бизнесе с «Яндекс Go».

Чтобы получить возможность бесплатно* пользоваться всеми сервисами целых 90 дней, подключите любой тариф сети О! линейки perehodi.o.kg и активируйте подписку командой *090# или в приложении «Мой О!».

* Успейте подключиться! Акция только до 31.05.2023.

Предложение действует только для абонентов новой линейки тарифов «Переходи на О!», ранее не оформлявших подписку «Яндекс Плюс». По истечении бесплатного периода в силу вступят стандартные условия. Подробнее на сайте o.kg.

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