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Бизнес

Это мой окул ата. Кылычбек Саркарбаев прокомментировал видео в Сети

Кылычбек Саркарбаев прокомментировал видео, на котором он целует руку экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

«Я бы хотел немного прояснить ситуацию касательно видео, которое распространяется в социальных сетях. Райымбек Матраимов приходится мне окул ата (посаженый отец. — Прим. 24.kg). Это тот человек, который воспитывал меня с раннего детства, помогал в нелегкое для меня время. Я сильно уважаю этого человека. Кроме меня, он помогал и помогает многим людям. Я не вижу ничего такого в том, что я захотел поцеловать руку своему окул ата. Не надо раздувать из мухи слона. Если я проявляю уважение к кому-либо, это же личное право любого человека», — написал он на своей странице в Twitter.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/264590/
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