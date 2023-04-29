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Бизнес

«Керемет Банк» вместе с администрацией Первомайского района провели субботник

ОАО «Керемет Банк» совместно с государственной администрацией Первомайского района Бишкека провело субботник в парке имени А.Боталиева.

Правление банка всегда поддерживало и активно участвовало в мероприятиях по очистке окружающей среды и безопасной утилизации отходов.

На этот раз сотрудники «Керемет Банка» совместно с руководством банка приняли активное участие в субботнике и не остались в стороне и провели общественные работы по уборке территории парка. В рамках мероприятия коллектив банка посадил 42 новых саженца, были установлены скворечники и очищен сад от мусора.

Мероприятие состоялось 29 апреля в Бишкеке в соответствии с Указом президента КР № 305 от 6 сентября 2022 года «О Дне национальной чистоты и Плане мероприятий по созданию эффективной инфраструктуры по переработке бытовых отходов на 2023-2025 годы». Он проходил в парке отдыха имени Боталиева.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/264557/
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