ВВС Индии приняли на вооружение боевой вертолет собственной разработки

ВВС Индии приняли на вооружение первую партию легких боевых вертолетов собственной разработки. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Официальная церемония с участием министра обороны страны Раджнатха Сингха прошла 3 октября в Джодхпуре (штат Раджастхан).

Фото Associated Press. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх в легком боевом вертолете «Прачанд» в Джодхпуре

«Долгое время Индия зависела от поставок иностранных ударных вертолетов. Это важная веха в производстве продукции оборонного назначения республики», — подчеркнул министр обороны на церемонии.

Как отмечается, вертолет, разработанный государственной аэрокосмической компанией Hindustan Aeronautics Ltd., называется «Прачанд», что на хинди означает «свирепый».

Базирующаяся в Бангалоре компания Hindustan Aeronautics Ltd. заявила, что это единственный легкий боевой вертолет, способный взлетать и приземляться на высоте более 5 тысяч метров с вооружением. Он построен с использованием технологий снижения радиолокационной заметности — стелс, оснащен бронированной защитой и обладает возможностями ночной атаки.

Фото Agence France-Presse. Легкий боевой вертолет был официально принят на вооружение ВВС Индии на авиабазе в Джодхпуре 3 октября

Двухмоторный вертолет массой 5,8 тонны оснащен двигателями, разработанными совместно с французской компанией-производителем аэрокосмической техники Safran S.A.

Легкий боевой вертолет обладает необходимой маневренностью, увеличенным радиусом действия, летными характеристиками на больших высотах и всепогодными боевыми возможностями для выполнения ряда задач, включая поисково-спасательные операции в боевых условиях, уничтожение ПВО противника и операции по борьбе с повстанцами.

Вертолет также может применяться против тихоходных и дистанционно пилотируемых летательных аппаратов противника.

Как сообщается, Министерство обороны Индии заказало 15 вертолетов собственной разработки на сумму около $478 миллионов.

Как отмечает Hindustan Aeronautics, которая также разработала ряд других вертолетов для использования в военных целях, всего, как ожидается, потребуется около 160 таких летательных аппаратов.

Эксперты заметили, что вертолет хорошо показал себя в испытаниях на высоте более 5 тысяч метров.

Усилия Нью-Дели по укреплению своих цепочек поставок в военной сфере уже давно включают в себя поиск дополнительных производителей вооружения внутри страны. Наряду с широкими усилиями по развитию производства в Индии правительство премьер-министра Нарендры Моди делает все возможное для более активного развития оборонного сектора.

В то время как ВВС Индии уже рассчитывают на ударные вертолеты Apache производства Boeing, которые являются более мощными и могут нести более тяжелое вооружение, эксперты в области обороны отмечают, что более дешевый вертолет индийской разработки будет лучше подходить для операций в высокогорных районах.

Несмотря на некоторые успехи, Индия по-прежнему сильно зависит от импорта вооружения. Согласно анализу поставок оружия, проведенному Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира, Нью-Дели был крупнейшим в мире импортером оружия в 2017-2021 годах, при этом на Россию в то время приходилась почти половина всего импорта оружия в Индию. На Францию ​​приходилось около четверти импорта оружия в страну за этот период.

Индия стремится диверсифицировать свои закупки на рынке вооружения, чтобы меньше зависеть от РФ. Эти попытки приобрели новое значение после начала российско-украинского конфликта. Однако Индия опасается чрезмерного перехода на вооружение американского производства из-за давних отношений Вашингтона с Исламабадом, которому США также поставляют средства вооружения.