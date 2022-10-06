02:02
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Бизнес

ВВС Индии приняли на вооружение боевой вертолет собственной разработки

ВВС Индии приняли на вооружение первую партию легких боевых вертолетов собственной разработки. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Официальная церемония с участием министра обороны страны Раджнатха Сингха прошла 3 октября в Джодхпуре (штат Раджастхан).

Associated Press
Фото Associated Press. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх в легком боевом вертолете «Прачанд» в Джодхпуре

«Долгое время Индия зависела от поставок иностранных ударных вертолетов. Это важная веха в производстве продукции оборонного назначения республики», — подчеркнул министр обороны на церемонии.

Как отмечается, вертолет, разработанный государственной аэрокосмической компанией Hindustan Aeronautics Ltd., называется «Прачанд», что на хинди означает «свирепый».

Базирующаяся в Бангалоре компания Hindustan Aeronautics Ltd. заявила, что это единственный легкий боевой вертолет, способный взлетать и приземляться на высоте более 5 тысяч метров с вооружением. Он построен с использованием технологий снижения радиолокационной заметности — стелс, оснащен бронированной защитой и обладает возможностями ночной атаки.

Agence France-Presse
Фото Agence France-Presse. Легкий боевой вертолет был официально принят на вооружение ВВС Индии на авиабазе в Джодхпуре 3 октября

Двухмоторный вертолет массой 5,8 тонны оснащен двигателями, разработанными совместно с французской компанией-производителем аэрокосмической техники Safran S.A.

Легкий боевой вертолет обладает необходимой маневренностью, увеличенным радиусом действия, летными характеристиками на больших высотах и всепогодными боевыми возможностями для выполнения ряда задач, включая поисково-спасательные операции в боевых условиях, уничтожение ПВО противника и операции по борьбе с повстанцами.

Вертолет также может применяться против тихоходных и дистанционно пилотируемых летательных аппаратов противника.

Как сообщается, Министерство обороны Индии заказало 15 вертолетов собственной разработки на сумму около $478 миллионов.

Как отмечает Hindustan Aeronautics, которая также разработала ряд других вертолетов для использования в военных целях, всего, как ожидается, потребуется около 160 таких летательных аппаратов.

Эксперты заметили, что вертолет хорошо показал себя в испытаниях на высоте более 5 тысяч метров.

Усилия Нью-Дели по укреплению своих цепочек поставок в военной сфере уже давно включают в себя поиск дополнительных производителей вооружения внутри страны. Наряду с широкими усилиями по развитию производства в Индии правительство премьер-министра Нарендры Моди делает все возможное для более активного развития оборонного сектора.

В то время как ВВС Индии уже рассчитывают на ударные вертолеты Apache производства Boeing, которые являются более мощными и могут нести более тяжелое вооружение, эксперты в области обороны отмечают, что более дешевый вертолет индийской разработки будет лучше подходить для операций в высокогорных районах.

Несмотря на некоторые успехи, Индия по-прежнему сильно зависит от импорта вооружения. Согласно анализу поставок оружия, проведенному Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира, Нью-Дели был крупнейшим в мире импортером оружия в 2017-2021 годах, при этом на Россию в то время приходилась почти половина всего импорта оружия в Индию. На Францию ​​приходилось около четверти импорта оружия в страну за этот период.

Индия стремится диверсифицировать свои закупки на рынке вооружения, чтобы меньше зависеть от РФ. Эти попытки приобрели новое значение после начала российско-украинского конфликта. Однако Индия опасается чрезмерного перехода на вооружение американского производства из-за давних отношений Вашингтона с Исламабадом, которому США также поставляют средства вооружения.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/247258/
просмотров: 5556
Версия для печати
Материалы по теме
Падение военного вертолета. Специалисты приступили к расшифровке черного ящика
Падение военного вертолета. Пострадавших навестил министр обороны
Смерть кыргызстанки в Индии. Супруг погибшей рассказал подробности
МИД КР: Тело кыргызстанки репатриировано на родину из Индии
Туристка из Кыргызстана найдена повешенной в отеле города Ришикеша в Индии
В Узбекистане разбился военный Ми-8, экипаж погиб
Для участников саммита ШОС в Бишкеке исполнили индийскую песню Tum Hi Ho
Кыргызстан Индия жана Кытайдын айрым жарандары үчүн визасыз режим киргизди
Кыргызстан ввел безвизовый режим для граждан Индии и Китая. Но есть ограничения
Вертолет Ми-8 МТВ передала Россия для нужд МЧС Кыргызстана
Популярные новости
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Бизнес
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
5 февраля, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 февраля, воскресенье
21:39
Сверхвысокий небоскреб построит в Дубае компания Mercedes-Benz
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 февраля: в Бишкеке снег не ожидается
19:57
Авария на ТЭЦ. В школах и детсадах сохраняется формат обучения в режиме онлайн
19:00
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, концерт и выставки
16:00
Чудаки парковки. В Бишкеке авто ставят на тротуарах и зебрах, мешая пешеходам