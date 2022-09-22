MBANK половину комиссии с платежей и переводов направит на поддержку Баткена

Коммерческий банк «КЫРГЫЗСТАН» запустил благотворительную акцию «Помощь Баткену».
В чем суть?
Каждый пользователь MBANK поможет пострадавшим жителям Баткенской области.
Каким образом?
1. Совершайте платежи и переводы в MBANK.
2. 50 процентов от суммы комиссий с платежей и переводов перечислится на единый специальный счет для жителей Баткенской области.
Также Коммерческий банк «КЫРГЫЗСТАН» доставил гуманитарную помощь в Баткенскую область на сумму 3 миллиона сомов.
Сила в единстве! Давайте поможем Баткену вместе.
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