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Бизнес

MBANK половину комиссии с платежей и переводов направит на поддержку Баткена

Коммерческий банк «КЫРГЫЗСТАН» запустил благотворительную акцию «Помощь Баткену».

В чем суть?

Каждый пользователь MBANK поможет пострадавшим жителям Баткенской области.

Каким образом?

1. Совершайте платежи и переводы в MBANK.
2. 50 процентов от суммы комиссий с платежей и переводов перечислится на единый специальный счет для жителей Баткенской области.

Также Коммерческий банк «КЫРГЫЗСТАН» доставил гуманитарную помощь в Баткенскую область на сумму 3 миллиона сомов.

Сила в единстве! Давайте поможем Баткену вместе.

Скачать приложение MBANK:

Google Play

App Store.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/246034/
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