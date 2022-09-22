MBANK половину комиссии с платежей и переводов направит на поддержку Баткена

Коммерческий банк «КЫРГЫЗСТАН» запустил благотворительную акцию «Помощь Баткену».

В чем суть?

Каждый пользователь MBANK поможет пострадавшим жителям Баткенской области.

Каким образом?

1. Совершайте платежи и переводы в MBANK.

2. 50 процентов от суммы комиссий с платежей и переводов перечислится на единый специальный счет для жителей Баткенской области.

Также Коммерческий банк «КЫРГЫЗСТАН» доставил гуманитарную помощь в Баткенскую область на сумму 3 миллиона сомов.

Сила в единстве! Давайте поможем Баткену вместе.

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