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Бизнес

В фокусе — улучшение координации цифровой трансформации

В Бишкеке состоялся семинар для заместителей руководителей государственных органов на тему «Координация цифрового развития в Кыргызстане». Мероприятие организованно с целью изучения передового эстонского и международного опыта в области практической организации электронного правительства и оценки статуса цифровизации КР.

Заместитель министра цифрового развития Кыргызской Республики Индира Шаршенова заявила, что полный переход государственных услуг в цифровой формат — это поэтапный процесс.

«Первый этап должен завершиться до конца этого года. В рамках второго этапа есть специальные мероприятия, индикативные показатели, которых наше ведомство должно достичь до конца 2023 года. Основной целью мероприятий являются обеспечение доступности и упрощения предоставляемых услуг и предоставление их в цифровом формате», — отметила она значимость подобных мероприятий как платформы обсуждения и решения вопросов, связанных с развитием и координацией электронного управления.

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Фото организаторов. Заместитель министра цифрового развития КР Индира Шаршенова

На первый план вышел анализ пробелов и противоречий в нормативно-правовой базе и координации электронного правительства в Кыргызской Республике.

Татту Мамбеталиева, директор общественного фонда «Гражданская инициатива интернет-политики», поделилась исследованиями, проведенными в этой области.

«Вместе с партнерами мы разрабатываем новые нормативные акты, которые отражали бы реалии сегодняшнего дня. Мир кардинально изменился за какие-то 15 лет, и мы не можем себе позволить держаться за прошлое в цифровом мире. Нацбанк и Минфин озабочены криптовалютой. Мы все знаем о метавселенных социальных сетей. Наш смартфон может сам включить кофеварку дистанционно, а огромные компании, оказывающие услуги, представляют собой цифровые платформы.

И мы хорошо понимаем, что становимся участниками и строителями цифрового правительства — управления страной, основанного на данных.

И наш анализ показал, что нормативная база безнадежно устарела. Мы проанализировали больше 180 нормативных актов и увидели, что в республике совершенно нет документов, которые регулируют сегодняшние реалии. Но будущее никуда не свернет, и они должны быть созданы и должны работать», — сказала она.

Ханнес Асток, директор эстонской Академии электронного управления (eGA), поделился с участниками семинара эстонским опытом цифровизации, признанным мировым сообществом очень продуктивным.

Эксперт отметил: «Успешное цифровое правительство — это не только сильная техническая часть, но и координация между министерствами и ведомствами, а также эффективное взаимодействие с получателями услуг, то есть с населением. Без хорошей координации, которая является краеугольным камнем успеха на пути цифровизации, будут бесполезны самые передовые технологии».

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Фото организаторов. Директор эстонской Академии электронного управления (eGA) Ханнес Асток

Собравшиеся поговорили о деталях и нюансах вопроса. Например, о том, как при цифровом правительстве между собой должны взаимодействовать министры, если информация из смежного ведомства влияет на принятие текущих решений: ведь они не подчиняются друг другу, а цифровое взаимодействие должно быть межведомственным и свободным. На этом простом примере участники семинара убедились, как много еще предстоит сделать, чтобы управление государством определялось данными, а не бюрократическими схемами.

В рамках семинара также состоялась дискуссия, в ходе которой участники обсудили следующие шаги в построении единого цифрового Кыргызстана — организационно-правовую совместимость и роли заместителей министров в координации действий, а также другие вопросы.

Мероприятие прошло в рамках проекта Европейского союзa по двустороннему сотрудничеству «Поддержка программы цифровизации в Кыргызстане». Над проектом работают эксперты международного уровня из консорциума во главе с Академией электронного управления eGA (Эстония) при участии HAUS (Финляндия), CSI-Piemonte (Италия) и Министерства цифрового развития Кыргызской Республики. Проект реализуется в 2020-2023 годах. Финансирование на реализацию инициативы выделил Евросоюз.

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/245980/
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