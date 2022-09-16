01:39
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Бизнес

MegaCom предоставит БЕСПЛАТНУЮ СВЯЗЬ абонентам, находящимся в Баткенской области

Государственный оператор сотовой связи MegaCom безвозмездно обеспечит голосовой связью и интернетом всех абонентов мобильного оператора, находящихся в Баткенской области, на период до полной стабилизации ситуации на кыргызско-таджикской границе.

В компании MegaCom уверены, что в условиях обострения обстановки на границе Кыргызстана и Таджикистана нашим соотечественникам в регионе крайне важно оставаться на связи и иметь возможность в любую минуту связаться с родными и близкими.

В этой связи руководством мобильного оператора принято решение о предоставлении абонентам MegaCom бесплатных пакетов, включающих безлимитные внутрисетевые звонки, 5 минут вне сети, 50 SMS, а также 1 Гб интернета.

Баткен, мы с вами!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/245205/
просмотров: 2576
Версия для печати
Материалы по теме
Получай знания и будь на связи с тарифом «Билим 95» от MEGA
Компания MEGA поздравила воспитанников детских домов с Днем защиты детей
Помним и гордимся! MEGA поздравила ветеранов с Днем Победы
Оформляй и оплачивай электронный патент онлайн в приложении MegaPay
Акция в честь дня рождения MEGA! Скидки до 70 процентов на премиальные номера
MEGA призывает всех желающих присоединиться к процессу цифровизации Кыргызстана
Трансформация MEGA Pay: количество доступных услуг увеличилось в 15 раз
Рост 517 процентов! MEGA динамично расширяет покрытие сети
Под управлением Минцифры доходы компании MEGA выросли до 6,5 миллиарда сомов
В Бишкеке торжественно открыли велосезон-2023
Популярные новости
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Бизнес
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
5 февраля, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
4 февраля, воскресенье
21:39
Сверхвысокий небоскреб построит в Дубае компания Mercedes-Benz
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 февраля: в Бишкеке снег не ожидается
19:57
Авария на ТЭЦ. В школах и детсадах сохраняется формат обучения в режиме онлайн
19:00
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, концерт и выставки
16:00
Чудаки парковки. В Бишкеке авто ставят на тротуарах и зебрах, мешая пешеходам