MegaCom предоставит БЕСПЛАТНУЮ СВЯЗЬ абонентам, находящимся в Баткенской области

Государственный оператор сотовой связи MegaCom безвозмездно обеспечит голосовой связью и интернетом всех абонентов мобильного оператора, находящихся в Баткенской области, на период до полной стабилизации ситуации на кыргызско-таджикской границе.

В компании MegaCom уверены, что в условиях обострения обстановки на границе Кыргызстана и Таджикистана нашим соотечественникам в регионе крайне важно оставаться на связи и иметь возможность в любую минуту связаться с родными и близкими.

В этой связи руководством мобильного оператора принято решение о предоставлении абонентам MegaCom бесплатных пакетов, включающих безлимитные внутрисетевые звонки, 5 минут вне сети, 50 SMS, а также 1 Гб интернета.

Баткен, мы с вами!