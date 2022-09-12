Новая лучевая противоопухолевая терапия под контролем МРТ в Acıbadem

Неконтролируемый рост клеток, вызывающий рак, может превратиться в уплотнение или шишку, и это называется опухолью.

В отделении радиационной онкологии Acıbadem в Турции находится одна из самых обширных клиник лучевой терапии в мире. Независимо от того, какое лечение требуется больному, центр оснащен специализированным оборудованием, необходимым для обеспечения пациентов, включая лучевую терапию под контролем МРТ MRIdian, адаптивную лучевую терапию Ethos, Truebeam, Trilogy, томотерапию, Кибернож и Гамма-нож.

Превосходное лечение обеспечивается не только оборудованием, но и умелым и опытным персоналом. У каждого члена отделения радиационной онкологии Acıbadem есть своя область деятельности и знания.

Один из пациентов поделился историей своего лечения. В Acıbadem мужчину направил его терапевт — врач хорошо знал о достижениях специалистов сети клиник и их большом опыте применения современных медицинских технологий, а именно лучшего и новейшего вида лучевой терапии под контролем МРТ-терапии. Младший брат, который работает в сфере здравоохранения, тоже посоветовал пациенту обратиться в Acıbadem. Ближайшим местом, оснащенным необходимым оборудованием, стала клиника в Стамбуле. Также ключевым моментом выбора стал факт успешного исцеления многих пациентов от рака простаты именно в этой больнице.

Уже в Стамбуле больной встретился со специалистом в области радиационной онкологии. Консилиум врачей, применив междисциплинарный подход, составил план лечения, подходящий именно к этому типу опухоли. Мужчина прошел пять сеансов лучевой терапии под контролем МРТ и избавился от опухоли.

В отделении радиационной онкологии Acıbadem ежегодно проходят лечение около 1 тысячи 300 новых пациентов из разных уголков мира. Профессор радиационной онкологии Энис Озяр утверждает, что новейшие технологии и новый аппарат МРТ позволяют увеличить дозу и получить лучшие результаты без изначально избыточной интоксикации и побочных эффектов.

Фото Acıbadem . Профессор радиационной онкологии Энис Озяр

Профессор радиационной онкологии Бану Аталар отмечает, что аппарат МРТ обеспечивает лучшее изображение опухоли и более точное лечение в соответствии с мгновенной анатомией (дыханием и сердцебиением). Все эти преимущества дают врачам прекрасную возможность помогать пациентам с каждым днем ​​все масштабнее.

Acıbadem — один из немногих онкологических центров, использующих возможности MRIdian для лечения рака поджелудочной железы, предстательной железы, печени и других видов онкологии. Запись на прием по телефону +90 216 544 46 64.

Офис представительства медицинской клиники Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (бульвар Эркиндик), телефон +996 312 62 45 88.

Также можно бесплатно послушать второе медицинское мнение ведущих врачей сети Acıbadem, отправив заявку через сайт или официальное представительство клиники.