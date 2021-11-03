Нарендра Моди объявил о планах по достижению нулевого уровня выбросов к 2070-му

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сделал заявление на климатическом саммите COP-26 в Глазго, в котором объявил 2070 год в качестве цели своей страны по достижению чистых нулевых выбросов углерода. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, данное заявление Нарендры Моди стало одним из самых значительных моментов в день открытия мероприятия.

Выступая на саммите мировых лидеров 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, премьер-министр Индии дал пять ключевых обещаний по декарбонизации республики в ближайшие несколько десятилетий.

Индия, развивающаяся страна с населением более 1,3 миллиарда человек, является третьим по величине источником выбросов углекислого газа в мире после США и Китая.

Однако Нарендра Моди выступил в защиту Индии как страны, приверженной своим климатическим обещаниям, и отметил, что в республике проживает 17 процентов населения мира, однако на нее приходится лишь 5 процентов глобальных выбросов.

Он заявил, что Индия увеличит долю возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе с 38 до 50 процентов к 2030-му.

При этом на прошлой неделе страна отклонила призывы объявить цели по достижению чистого нулевого уровня выбросов углерода. Индия считает, что важнее наметить надежные пути сокращения выбросов.

Как отмечается, США, Великобритания и Европейский союз объявили 2050 год целевым сроком для достижения чистого нулевого уровня выбросов. К этому моменту они будут выделять только такое количество парниковых газов, которое может быть поглощено лесами, посевами, почвами и зарождающейся «технологией улавливания углерода».

Согласно ученым, необходимо вдвое сократить глобальные выбросы к 2030-му и достичь их чистого нулевого уровня к 2050 году, чтобы избежать наихудших последствий изменения климата.

В своем выступлении глава правительства Индии также призвал к глобальному продвижению образа жизни с учетом экологических факторов. «Вместо бездумного и разрушительного потребления нам необходимо придерживаться осознанного и продуманного использования. Выбор, сделанный миллиардами людей, поможет сделать еще один шаг в борьбе с изменением климата», — отметил он.

На конференции по изменению климата в Глазго Великобритания и Индия также представили план по улучшению соединений между мировыми электросетями, чтобы ускорить переход к использованию зеленой энергии.

Глобальная инициатива «Зеленые сети — одно солнце, один мир, одна сеть» была поддержана более чем 80 государствами.

Она направлена ​​на то, чтобы сделать возобновляемые источники энергии наиболее доступным и надежным вариантом для всех стран к 2030-му. Данная инициатива является важным вкладом в достижение мировой цели по ограничению глобального потепления 1,5 градуса по Цельсию.

«Если мир должен прийти к чистому и зеленому будущему, взаимосвязанные транснациональные сети станут критически важными решениями», — говорится в заявлении Нарендры Моди.

Инициатива является ключевой частью более широкого плана по ускорению внедрения доступных зеленых технологий, охватывающих более 70 процентов мировой экономики.