Каталог был предназначен для работы гляциологов (специалисты, занимающиеся исследованием льда и всех разновидностей ледяных и снежных покровов), гидрологов, климатологов и других специалистов, работающих в области изучения ледников, водного баланса, влияния изменения климата и т.д. В процессе работы были использованы порядка 70 исходных снимков со спутника Landsat-8, полученных с сайта
Национального Аэрокосмического Агентства США NASA.
Согласно спутниковым снимкам «Landsat-8», по состоянию на 2013-2016 гг., на территории Кыргызской Республики насчитывались 9959 ледников
общей площадью 6683.9 км²
, в том числе: 6 227 ледников размерами более 0.1 км², общей площадью 6494.0 км² и 3 732 ледника размерами менее 0.1 км², общей площадью 189.9 км².
По Каталогу ледников СССР (40-70-е годы ХХ века), на территории Кыргызской Республики насчитывалось 8164 ледника
общей площадью 7944.2 км²
, в том числе: 6719 ледников размерами более 0.1 км², общей площадью 7866.6 км²
и 1 445 ледников размерами менее 0.1 км², общей площадью 77.6 км². Таким образом, за 70-ти летний период, произошли примерно следующие изменения в общем оледенении Кыргызской Республики: площадь оледенения Кыргызстана сократилась на 16%
, площадь крупных ледников при этом сократилась на 17%
, в то время как площадь небольших ледников увеличилась в два с половиной раза (на 245%).
Это связано с общей деградацией оледенения, при которой деградация крупных ледников ведет не только к уменьшению их площадей, но и к их распаду на отдельные части, которые функционируют как самостоятельные малые ледники. Кроме этого, в отдельных частях Каталога ледников СССР, ледники размерами менее 0.1 км² не учтены вообще, а в настоящем каталоге учтены все.
Общее количество ледников увеличилось на 22%
. Это обусловлено увеличением количества небольших ледников (размерами менее 0.1 км²) в два с половиной раза (на 258 %), в то время как количество крупных ледников (размерами более 0.1 км²) сократилось на 7,5 %.
Сокращение площадей основной части ледников Кыргызстана по основным бассейнам находится в пределах 13-17 %, Исключение составляют: бассейн р. Талас, где сокращение площади достигает 47 %; бассейн р. Чу – 28%; бассейн р. Амударья – 10 %; бассейн р. Карадарья – оледенения практически не изменилось; и бассейн оз. Чатыр-Куль в котором наблюдается прирост площади на 33 %.