Точнее там, где начали применять инструмент – Открытый куб данных (Open Data Cube) - который позволяет использовать спутниковые снимки для отслеживания динамики изменений поверхности Земли. Почему куб – потому что данные из этой системы предоставляются как минимум в тройном измерении – долгота, широта и период, а как максимум, можно запрашивать и требуемые индексы измерения через специальный алгоритм, такие как зеленый покров, влажность почвы, температура и т.д.



При правильном запросе можно получить хронологию снимков одного и того же места сразу за несколько лет, например, пять или десять лет. Это дает возможность посмотреть тенденцию изменения земельного ландшафта, горных покровов, водных ресурсов и т.д. Такая шикарная возможность есть, еще раз повторимся, только у некоторых стран: Швейцария, Великобритания, Тайвань, Уругвай, и конечно же Австралия, которая является родиной Open Data Cube. Многие страны намереваются запустить данную платформу, но вот когда это произойдет у них неизвестно, а вот в Кыргызстане Кыргызский куб данных уже функционирует.