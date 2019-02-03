Революционный Кыргызский куб данных или
Климат Кыргызстана через космические снимки
Снимки Кыргызстана со спутников НАСА и Европейских космических агентств находятся в открытом и бесплатном доступе для всех заинтересованных пользователей
В связи с тенденциями изменения климата, спутниковые снимки становятся наиболее востребованными для визуализации проблем, связанных с окружающей средой. Наличие множества спутниковых снимков помогает увидеть, как определенная территория или участок Земли менялись со временем и хорошая новость заключается в том, что миллионы заархивированных спутниковых изображений практически любого места Кыргызстана можно бесплатно получить через Кыргызский куб данных.
Технологии использования космических снимков
Во всем мире спутниковые наблюдения Земли раньше были редко доступны. Для проектов связанных с развитием местности или оцифровки карт с пространственными данными, более точные снимки с наименьшей погрешностью необходимо было закупать, а стоили они не дешево. К счастью, эта проблема уже решена, спутниковые снимки теперь находятся в открытом доступе, не во всех странах, а только в некоторых.
Точнее там, где начали применять инструмент – Открытый куб данных (Open Data Cube) - который позволяет использовать спутниковые снимки для отслеживания динамики изменений поверхности Земли. Почему куб – потому что данные из этой системы предоставляются как минимум в тройном измерении – долгота, широта и период, а как максимум, можно запрашивать и требуемые индексы измерения через специальный алгоритм, такие как зеленый покров, влажность почвы, температура и т.д.

При правильном запросе можно получить хронологию снимков одного и того же места сразу за несколько лет, например, пять или десять лет. Это дает возможность посмотреть тенденцию изменения земельного ландшафта, горных покровов, водных ресурсов и т.д. Такая шикарная возможность есть, еще раз повторимся, только у некоторых стран: Швейцария, Великобритания, Тайвань, Уругвай, и конечно же Австралия, которая является родиной Open Data Cube. Многие страны намереваются запустить данную платформу, но вот когда это произойдет у них неизвестно, а вот в Кыргызстане Кыргызский куб данных уже функционирует.
Расположение установок Open Data Cube по всему миру (Источник: Alex Leith 2018)
Как работает открытый куб данных
Открытый куб данных это хранилище спутниковых снимков, следовательно источником, предоставляющим эти снимки, являются спутники, которые вращаются вокруг нашей планеты. Они периодически фотографируют состояние поверхности Земли и отсылают их в космические агентства, которые их и запускали – это НАСА, Европейское космическое агентство, также есть частные компании которые тоже имеют свои спутники на орбите: это Google, Амазон и т.д. Общее количество спутников запущенных в космос достигает порядка 3-4 тысяч, и только 150 из них выдают снимки в открытом доступе.
У каждого спутника есть свое название и предназначение. Кыргызскому кубу данных выдают снимки - четыре спутника - Landsat 8, Sentinel 2, MODIS, VIIRS.

Каждый спутник имеет свои функциональные особенности. Спутник Landsat 8 облетает Землю каждые 16 дней и делает снимки с разрешающей способностью в 30 метров.
Как собирает снимки другой спутник - Sentinel 2
Как вы видите, есть большое множество таких снимков. Их необходимо упорядочить и чистить от световых отражений, облаков, придать ясность. Конечно, делать все вручную требует больших ресурсов, и чтобы как-то решить эту проблему в 2018 году в Австралии разработали автоматизированную систему сбора и обработки спутниковых снимков, которая называется Открытый Куб Данных.

Открытый, потому что эту платформу создали волонтеры, сообщество единомышленников, следовательно все их продукты предоставляются на бесплатной основе. Почему Куб, а не просто База данных – потому что там можно запросить снимки как минимум в трех измерениях, геолокации (долгота и широта местности), время или период, который вас интересует, также там содержатся данные с учетом различных индексов, таких как индекс таяния ледников, измерения зеленого покрова, влажности почвы, деградации земель и тд.
На начальном этапе Кыргызский куб данных будет работать с информацией, которая может быть полезной для сельского хозяйства, точнее для планирования работы по управлению пастбищами. Для удобства пользователей, была разработана система визуализации Кыргызского куба данных на веб-сайте который доступен на английском, русском и кыргызском языках.

Здесь, даже простой обыватель, умеющий пользоваться интернетом может запрашивать снимки о состоянии растительности на пастбищах, снежного покрова, засухи и температуры почвы. Через эту ссылку вы можете зайти на сайт и зарегистрироваться, далее посмотреть как он работает, добавлены инструкции как им пользоваться, можно оставить комментарий на русском, кыргызском и английском языках.

Отметим, что программное обеспечение для Кыргызского куба данных было разработано партнером из Великобритании eOsphere при участии Mercy Corps Кыргызстан в рамках проекта SIBELIUs поддерживаемого Космическим агентством Великобритании.
Так выглядит серверное оборудование Кыргызского куба данных.
Оборудование находится в Центрально-Азиатском институте исследования Земли.
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Кыргызский Куб Данных это открытая база данных спутниковых снимков, которые могут отображать состояние пастбищ, запасов снега, температуры Земли и засухи. Также он содержит архив таких данных Кыргызстана за последние 5-10 лет.

Более подробный алгоритм работы Кыргызского куба данных можно узнать в Центрально-Азиатском институте исследования Земли (ЦАИИЗ), где находится серверное оборудование Куба данных. Оборудование и его дальнейшая эксплуатация были переданы в ЦАИИЗ в конце мая 2021 года. Команда ЦАИИЗ может провести специализированные обучения по применению Куба данных при запросе от государственных и неправительственных учреждений.
Опыт ЦАИИЗа в применении
спутниковых снимков
Кыргызский куб данных может стать хорошим источником визуальной информации для отслеживания тенденций изменения климата в Кыргызстане. Такое мнение выразил со-директор Центрально-Азиатского Института прикладных Исследований Земли (ЦАИИЗ) Болот Молдобеков.

По словам Болота Молдобекова, в нашей республике начиная с 2000-х годов таяние ледников происходит интенсивнее, с изменением климата нарушился цикл маловодья. Вегетационный период тоже изменился, если раньше таяние ледников начиналось в середине июня и заканчивалось в конце августа, то сейчас таяние ледников начинается с середины мая и продолжается до середины сентября. Таяние ледников приводит к сокращению водных запасов, возникновению засухи и опустыниванию. Особенно ощутимо это будет в аридной зоне страны – это юг Кыргызстана.

В 2018 году ЦАИИЗ выпустил обновленный Каталог Ледников Кыргызстана, где содержатся основные сведения по ледникам Кыргызской Республики, включая схемы расположения ледников, основные морфометрические параметры, а также анализ изменения оледенения за максимум приблизительно 70- летний период (сравнение современного состояния оледенения (2013-2016 гг.) с данными Каталога ледников СССР по состоянию ледников в 40-70 -е годы ХХ века).
содиректор Центрально-Азиатского Института прикладных Исследований Земли (ЦАИИЗ)
Болот Молдобеков
Каталог был предназначен для работы гляциологов (специалисты, занимающиеся исследованием льда и всех разновидностей ледяных и снежных покровов), гидрологов, климатологов и других специалистов, работающих в области изучения ледников, водного баланса, влияния изменения климата и т.д. В процессе работы были использованы порядка 70 исходных снимков со спутника Landsat-8, полученных с сайта Национального Аэрокосмического Агентства США NASA.

Согласно спутниковым снимкам «Landsat-8», по состоянию на 2013-2016 гг., на территории Кыргызской Республики насчитывались 9959 ледников общей площадью 6683.9 км², в том числе: 6 227 ледников размерами более 0.1 км², общей площадью 6494.0 км² и 3 732 ледника размерами менее 0.1 км², общей площадью 189.9 км².

По Каталогу ледников СССР (40-70-е годы ХХ века), на территории Кыргызской Республики насчитывалось 8164 ледника общей площадью 7944.2 км², в том числе: 6719 ледников размерами более 0.1 км², общей площадью 7866.6 км²
и 1 445 ледников размерами менее 0.1 км², общей площадью 77.6 км². Таким образом, за 70-ти летний период, произошли примерно следующие изменения в общем оледенении Кыргызской Республики: площадь оледенения Кыргызстана сократилась на 16%, площадь крупных ледников при этом сократилась на 17%, в то время как площадь небольших ледников увеличилась в два с половиной раза (на 245%).

Это связано с общей деградацией оледенения, при которой деградация крупных ледников ведет не только к уменьшению их площадей, но и к их распаду на отдельные части, которые функционируют как самостоятельные малые ледники. Кроме этого, в отдельных частях Каталога ледников СССР, ледники размерами менее 0.1 км² не учтены вообще, а в настоящем каталоге учтены все.

Общее количество ледников увеличилось на 22%. Это обусловлено увеличением количества небольших ледников (размерами менее 0.1 км²) в два с половиной раза (на 258 %), в то время как количество крупных ледников (размерами более 0.1 км²) сократилось на 7,5 %.

Сокращение площадей основной части ледников Кыргызстана по основным бассейнам находится в пределах 13-17 %, Исключение составляют: бассейн р. Талас, где сокращение площади достигает 47 %; бассейн р. Чу – 28%; бассейн р. Амударья – 10 %; бассейн р. Карадарья – оледенения практически не изменилось; и бассейн оз. Чатыр-Куль в котором наблюдается прирост площади на 33 %.
 История изменения ледника Западный Суек
В 2017 году выполнена оценка изменения площади и длины ледника Западный Суек. Он расположен на северном склоне хребта Жетим-Бель.

Общая площадь ледника в 1975 году определялась в 1,6 км². К 2016 году площадь сократилась до 0,97 км². Среднегодовое фронтальное отступление 8 м/год за период с 1975 по 2016 год (рис. 2). За последние 40 лет наблюдается общее уменьшение длины - 322 м.

Наибольшая длина, км - 2.2.
Высота высшей точки ледника - 4460 метров.
Как изменилась длинна ледника Западный Суек
﻿с 1975 по 2016 год
Изменения площади ледника Западный Суек
﻿на снимках со спутника «Landsat»
История ледника Голубина
Ледник Голубина, расположенный на Северном склоне Киргизского Алатау в бассейне р. Алаарча (р. Чу) также претерпел изменения в размерах за несколько десятков лет.

Наибольшая длина ледника - 4.7 км. Площадь 5.6 км. в. Высота низшей точки конца ледника - 3360 м, Высота высшей точки ледника - 4330 м.

К 2016 году площадь сократилась до 0,79 км². За последние 155 лет наблюдается общее уменьшение длины - 550 м.
Спутниковые снимки ледника Голубина с 1861 года. (Листайте карусель)
Сократились размеры и ледника № 354 (Ак-Шыйрак). По результатам дешифрирования космических снимков спутника «Landsat» с 1972 по 2016 г.
К 2016 году площадь сократилась до 0,23 км².
Исследования ледника Абрамова
Целью исследования было определить характер и скорость изменений ледника Абрамова за период с 1850 по 2014 год. Ледник расположен на Алайском хребте в Кыргызстане. Его границы были оценены с помощью интерпретации и анализа космических снимков со спутников.
Спутниковые снимки ледника Абрамова. (Листайте карусель)
В результате обнаружено, что длительная деградация ледника продолжалась в течение всего исследуемого периода. В 1850 году общая площадь ледника составляла 26,4 км², но к 2014 году он сократился на 3,65 км², или на 13,8%, и стал равен 22,75 км².
Таким образом, ежегодное сокращение площади ледника составляло примерно 0,02 км² в год, а его длина уменьшалась почти на 2950 м, т. е. ледник сокращался в среднем на 18 м в год. Следует отметить, что изменения площади ледника были одинаковыми как в начальный, так и в заключительный периоды наблюдений, а это означает, что усиления антропогенного воздействия на ледник не наблюдалось.
Очевидно, этот факт свидетельствует о преобладании природных факторов в изменении ледника, т. е. связан с происходящими климатическими изменениями, выражающихся в неравномерной продолжительности циклических изменений.

Ученые ЦАИИЗ сделали выводы, что изменения, вызванные антропогенным воздействием, практически отсутствуют. Подобный факт имеет более общее значение: в Центрально-Азиатском регионе в развитии природы подавляющую роль играют естественные факторы, а антропогенное воздействие пока пренебрежимо мало.

В целом, по всем ледникам в 2016 году продолжается отступание границ языков и соответственно уменьшение объема льда и уменьшение запасов воды, аккумулированной в ледниках.
Ледники бассейна р. Энилчек, оз. Мерцбахера и геонаучная станция им. Г.Мерцбахера
Вид на ледники северного склона хребта Киргизский Ала-Тоо
Центрально-Азиатский институт исследования Земли в рамках исследований по изменению климата установили метеостанции в районе Ат-Баши и на границе с Таджикистаном. В этих регионах расположены ледники, а ученые получают данные по климатическим параметрам.

Было создано 10 обсерваторий, после распада Советского Союза мониторинги опорных ледников были приостановлены. Но благодаря усилиям ученых
из ЦАИИЗ совместно с европейскими партнерами были возобновлены мониторинги, таких ледников, как Голубина, Абрамова, Западный Суек, Ледник №354, Ледник №599 и др.

“Сейчас на леднике Энилчек построены домики, работает наша база, там предусмотрены все условия для того, чтобы вести научные исследования, используя спутниковые снимки, все работает автономно”, - добавил Болот Молдобеков.

Однако, старания ученых не должны быть напрасны. Для достижения наилучшего результата необходима координация с государственными органами, постоянно требуется тесная совместная работа, в результате которой сотрудники профильных ведомств могли бы не только сделать выводы, но и спрогнозировать влияние изменения климата на окружающую среду.

«Обновленный каталог ледников мы передали пяти госструктурам: МЧС, Кыргызгидромету, Департаменту водного и лесного хозяйства в Министерстве сельхозского хозяйства, прежнему Госагентству охраны окружающей среды и национальному энергохолдингу”, - сказал Болот Молдобеков.

Он считает, что в Кыргызстане должна ускоренными темпами развиваться цифровизация. У каждого профильного министерства и ведомства должны быть свои цифровые карты.
Пример как можно использовать Кыргызский куб данных в виде карт
Спутниковые снимки Кыргызского куба данных можно использовать во многих целях.Например идет активизация оползня, через день он может перекрыть речку, пострадает дом. Благодаря спутниковым снимкам можно проследить с каким объемом надвигается оползень.

Там где засушливые участки, могут быть пожары, МЧС может на это обратить внимание. Т.е. должны быть разработаны различные сценарии по реагированию на природные катаклизмы со стороны специалистов.

Чтобы вопросы по изменению климата были правильно оценены и замечены обществом необходимо четкая и последовательная работа Кабинета министров Кыргызстана. Со стороны правительства страны должна быть разработана программа по реагированию.

Иначе стихийные бедствия и техногенные катастрофы могут не только нанести вред экологии страны, но и повлечь за собой человеческие жертвы.
Возможности Кыргызского куба данных
в сельском хозяйстве страны
Кыргызский Куб данных может быть применен с большим успехом в сельском хозяйстве нашей Республики. Это технологическое решение особенно важно для нашей страны, так как более 60% населения заняты в сельскохозяйственном секторе. Маловодье и засуха, которые возникают ввиду изменения климата, приводят к нехватке поливной воды и деградации пастбищ.
При помощи спутниковых снимков, фермерами и пастбищепользователями может осуществляться:
  • Инвентаризация, учёт и контроль за сельскохозяйственными угодиями и пастбищами.
  • Мониторинг посевов (визуальная оценка всхожести и созревания урожая, состояния растительного покрова).
  • Контроль за неблагоприятными процессами (засуха, наводнение и тд.)
  • Контроль за состоянием пастбищ. По анализу космических снимков можно судить о продуктивности пастбищ.
Такой анализ помогает на государственном уровне планировать сельскохозяйственные работы и сформировать политику по их эффективному использованию.
Пример как при помощи Кыргызского куба данных можно отследить состояние растительности
Но существует ошибочное мнение, что в кыргызском кубе, спутниковые данные выдают готовые снимки как на фотографии и что можно посмотреть на них, виды и состояние растений, которые находятся на определенном участке. Для таких снимков можно заказать беспилотники или орто-фотосъемки и каждый раз запускать их чтобы получать точные снимки.

Кыргызский куб данных (ККД) и система визуализации (веб-сайт) выдают готовые к анализу продукты: 1) относящиеся к условиям пастбищ (индекс растительности (NDVI), биомасса на пастбищах, аномалия пастбищ, пастбище тенденция); 2) относящиеся к состоянию заснеженности (индекс снега (NDSI); процентность снега); 3) cвязанные с состоянием засухи (индекс засухи (NDDI), индекс воды (NDWI), индекс здоровья растительности (VHI), индекс состояния растительности (VCI)); и 4) связанные с температурой поверхности Земли (LST).

Чтобы понимать и правильно интерпретировать вышеперечисленные продукты, нужно уметь читать индексы по их градиентной шкале. Давайте посмотрим это на примере индекса NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) на территории Ак-Башатского пастбищного комитета Жайыльского района в Чуйской области, отметим что, часть их пастбищных угодий находится в Суусамырской долине.

NDVI это нормализованный относительный индекс растительности с количественным показателем фотосинтетической активной биомассы.
На рисунках представлены фактическое состояния зеленного покрова
на период с 01.04.2020 по 30.10.2020 года (Листайте карусель)
Эти данные можно интерпретировать следующим образом: май месяц, благоприятный для выпаса скота на присельных пастбищах, так как коэффициент показателя NDVI имеет значения от +0,4 до +0,6, состояние земель на начальной стадии роста и развития растений. А на отдаленных пастбищах в начале мая наблюдается, фенологическая фаза зеленного покрова имеет значения от +0,1 до +0,3. В этот период не рекомендуется выпас скота, так как растительность на начальной стадии произрастания. В Суусамырской долине
уч. Абла, Турук 1,2 благоприятный период выпаса скота с июня по август месяцы, зелёный покров имеет значение от +0,3 до +0,6. В апреле и октябре месяцах на пастбищах Суусамырской долины наблюдается снег.

Таким образом, министерства и ведомства могут без посещения местностей анализировать как состояние земель, так и видеть различные тенденции и принимать необходимые меры.
Пастбища Кыргызстана
В рамках проекта SIBELIUS для пилотных пастбищных комитетов было разработано специальное руководство и на его основе проводятся обучающие тренинги для пастбищепользователей по правильной интерпретации спутниковых снимков.
Тренинги для фермеров в рамках проекта SIBELIUS
Эксперты говорят, что для работы с Кыргызском кубом данных необходимо осуществлять подготовку специалистов в госучреждениях, чтобы они могли правильно интерпретировать спутниковые снимки.

Таким образом благодаря Кыргызскому кубу данных преподносится Систематизированная и адаптированная информация.
Открытый куб данных - это инициатива международных специалистов в области космических технологий, пространственных данных и окружающей среды. Их объединяет неравнодушное отношение к тенденциям изменения климата и желание упростить задачи мониторинга окружающей среды и природных ресурсов. Те страны, которые понимают важность и необходимость применения спутниковых наблюдений Земли уже активно применяют платформу Открытого куба данных и каждая страна называет его по-своему, например, в Австралии это Австралийский куб данных, в Монголии - Монгольский куб данных. Нам, кыргызстанцам повезло, что международные организации, такие как Мерсико в Кыргызстане, привнесли такую инновационную идею в реальность совместно с партнерами из Великобритании и разработали Кыргызский куб данных вместе с системой визуализации (ссылка на веб-сайт).

Если вы хотите применить спутниковые снимки для научной работы или занимаетесь анализом государственной политики в сфере использования природных ресурсов, то вы смело можете воспользоваться Кыргызским кубом данных, который является открытой и бесплатной платформой предоставленной Кыргызстану на безвозмездной основе от Космического Агентства Великобритании.
Лонгрид подготовили:

Чинара Сапарова
Асель Айтбаева

При подготовке лонгрида были использованы
материалы ЦАИИЗ и проекта SIBELIUs.
Выражаем благодарность сотрудникам ЦАИИЗ
за консультации и оказанное содействие.

Бишкек, 2021 год.