Премьер-министр Индии примет участие в климатической конференции в Глазго

Конференция ООН по изменению климата — 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-26 РКИК ООН) пройдет с 31 октября по 12 ноября 2021 года в Шотландском конгресс-центре в Глазго. Организаторы — Великобритания совместно с Италией.

Как сообщает Reuters со ссылкой на министра окружающей среды Индии, премьер-министр Нарендра Моди примет участие в конференции ООН по климату, что будет способствовать усилиям по значительному сокращению выбросов для решения проблемы глобального потепления.

Как отмечается, глава правительства Великобритании Борис Джонсон проведет климатическую конференцию, а также встречу мировых лидеров, включая премьер-министра Нарендру Моди и президента США Джо Байдена, которая намечена на 1-2 ноября.

Индия занимает третье место в мире по объему годовых выбросов парниковых газов после Китая и Соединенных Штатов.

Великобритания приветствовала решение премьер-министра Индии присутствовать на конференции.

«Индия играет важную роль в этом вопросе, и премьер-министр Великобритании неоднократно беседовал с Моди о важности проблемы изменения климата, поэтому мы с нетерпением ждем возможности обсудить эту тему с ними в дальнейшем», — заявил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона.

Растущее общественное давление в отношении действий по борьбе с изменением климата стимулировало обещания стран и компаний во всем мире внести свой вклад в эти усилия.

Специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри дважды посетил Индию за последние несколько месяцев, чтобы призвать правительство Нарендры Моди рассмотреть обязательство по достижению чистого нулевого уровня выбросов, как это сделали многие другие страны.

Как сообщил представитель Министерства окружающей среды Индии, кабинет министров страны под председательством Моди примет решение о позиции, которую займет на климатической конференции ООН, скорее всего, в течение недели.

Бхупендра Ядав, министр окружающей среды Индии, отметил, что республика уже вносит свой вклад в сокращение выбросов.

По его словам, страна находится на пути к увеличению мощности в секторе возобновляемой энергии до 450 ГВт к 2030 году.

«За последние шесть лет мы увеличили наши мощности в секторе возобновляемых источников энергии в два с половиной раза, а солнечной энергии — в 13 раз. Мы объявили о запуске Национальной водородной миссии, в рамках которой будет генерироваться энергия из зеленых источников», — отметил министр иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла на India Global Forum в Лондоне.

Индия еще не взяла на себя обязательство достичь чистого нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году, что считается жизненно важной целью ограничения глобального потепления 1,5 градуса по Цельсию.