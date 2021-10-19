Индия и ОАЭ избраны в Совет по правам человека ООН на новый срок

Подавляющим большинством голосов Индия была переизбрана в Совет ООН по правам человека на новый срок. Об этом сообщает издание Saudi Gazette.

Как отмечается, 14 октября в Генеральной Ассамблее ООН состоялось голосование по кандидатурам в члены Совета ООН по правам человека. Делегаты выбрали 18 стран, которые будут исполнять свои обязанности в течение трех лет, начиная с января 2022 года.

Будучи переизбранной в СПЧ ООН, Индия пообещала продолжить работу по продвижению и защите прав человека, основываясь на принципах «уважения, диалога и сотрудничества».

Индия получила 184 голоса членов Генеральной Ассамблеи из 193. Для того чтобы войти в состав Совета, нужно получить как минимум 97 голосов.

«Я искренне рад, что Совет по правам человека поддержал Индию подавляющим большинством голосов. Это четкое подтверждение нашей приверженности демократии, плюрализму и основным правам, закрепленным в нашей Конституции. Мы благодарим все государства — члены ООН за предоставленный мандат», — заявил постоянный представитель Индии при ООН Т.С.Тирумурти.

Как сообщается, текущий срок полномочий Индии в Совете по правам человека ООН истекает 31 декабря 2021 года.

В группе стран Азиатско-Тихоокеанского региона в СПЧ ООН избраны Индия, Казахстан, Малайзия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Еще восемь новых членов были избраны в группах стран Африки и Латинской Америки. Западно-Европейскую группу пополнили Финляндия, Люксембург и США, которые в 2018 году при президенте Трампе покинули Совет.

Миссия Индии поздравила другие государства — члены ООН с избранием в Совет по правам человека, который состоит из 47 государств.

Члены Совета избираются на основе принципа справедливого географического распределения. Места распределяются между региональными группами следующим образом: группа африканских государств — 13 мест; группа государств Азиатско-Тихоокеанского региона — 13 мест; группа восточноевропейских государств — 6 мест; группа государств Латинской Америки и Карибского бассейна — 8 мест и группа западноевропейских и других государств — 7 мест.

По состоянию на январь 2021 года, 119 из 193 государств — членов ООН являются членами Совета. «Такое большое количество участников не только отражает этнокультурное многообразие ООН, но и придает легитимность Совету, когда он высказывается по поводу нарушений прав человека во всех странах», — отметили в ООН.