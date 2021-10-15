Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане

Министр иностранных дел Индии Субраманиян Джайшанкар посетил Нур-Султан 11-12 октября для участия в 6-м заседании министров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом сообщает издание Republic World.

Казахстан является действующим председателем и инициатором форума СВМДА. Созданный в 1999 году СВМДА является форумом, направленным на расширение сотрудничества путем разработки многосторонних подходов к обеспечению мира, безопасности и стабильности в Азии. В настоящее время в его состав входят 27 государств-членов, 9 государств-наблюдателей и 5 организаций-наблюдателей.

Индия является членом СВМДА с момента его создания в 1999 году и активно участвует в различных мероприятиях, проводимых под эгидой СВМДА.

Визит главы внешнеполитического ведомства Индии в три страны Центральной Азии был направлен ​​на дальнейшее расширение двусторонних связей с государствами и обсуждение ключевых региональных вопросов, включая события в Афганистане после захвата власти талибами.

Как отмечается, в Казахстане Субраманиян Джайшанкар 11 октября встретился со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым. После встречи Джайшанкар сообщил, что основной темой встречи стали последние события в Афганистане.

В тот же день он встретился с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Как отметил глава МИД Индии, они обсудили двустороннее и региональное сотрудничество, обменялись мнениями о развитии районов и договорились о тесном сотрудничестве.

12 октября Субраманиян Джайшанкар принял участие в 6-м заседании глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В кулуарах форума глава МИД Индии встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Главы МИД обсудили развитие двустороннего сотрудничества. Кроме того, министры обменялись мнениями по Афганистану и Индо-Тихоокеанскому региону.

Субраманиян Джайшанкар встретился со своим монгольским коллегой Батцецегом Батмунхом. Министры иностранных дел двух стран обсудили партнерство в области развития. Джайшанкар заверил министра иностранных дел Монголии Батцецега Батмунха, что Индия навсегда останется «сильным духовным соседом».

Глава МИД Индии прибыл в Казахстан 11 октября из Кыргызстана, где провел конструктивные переговоры с высшим руководством страны для развития двусторонних связей, в том числе сотрудничества в области обороны, и обсудил глобальные вопросы.

Находясь в Бишкеке, Субраманиян Джайшанкар отметил, что Индия внимательно следит за развитием событий в Афганистане, и подчеркнул важность того, чтобы режим талибов отвечал ожиданиям международного сообщества, изложенным в резолюции Совета Безопасности ООН.

«Мы внимательно следим за развитием событий в Афганистане. Это касается всех нас. Любая нестабильность в Афганистане окажет влияние на регион. Международное сообщество возлагает надежды на нынешний режим в Афганистане, которые подробно изложены в Резолюции 2593 Совета Безопасности ООН», — отметил он.

Резолюция 2593 СБ ООН безоговорочно требует, чтобы территория Афганистана не использовалась для укрытия и обучения террористов, равно как и для планирования или финансирования террористических актов.