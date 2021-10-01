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Бизнес

In Mobiles. Как защитить рынок Кыргызстана от контрафактных смартфонов

Бюджет Кыргызстана ежегодно недополучает порядка 1 миллиарда 95 миллионов сомов из-за контрабанды смартфонов и средств сотовой связи. В то же время рядовые пользователи все чаще сталкиваются с контрафактной продукцией на прилавках магазинов.

На прошедшем в Бишкеке Форуме информационных технологий (KIT) Ассоциация информационной безопасности и развития IT-инфраструктуры — официальные представители международной компании In Mobiles — представила свое решение проблемы.

24.kg
Фото 24.kg. Алмазбек уулу Нурфаиз

«In Mobiles — это глобальный поставщик информационно-коммуникационных технологий, с 2006 года работающий в Америке, Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Компания охватывает больше 45 государств, в которых ее специалистами было успешно реализовано порядка 500 уникальных проектов и технических решений», — говорит руководитель ассоциации Алмазбек уулу Нурфаиз.

От контрафактной продукции в Кыргызстане, по его словам, страдает не только государство, недополучая отчисления, но и сами пользователи, а также бизнес.

«У нас в стране практически нет официальных представителей мировых компаний-производителей смартфонов. Они не могут зайти на наш рынок именно из-за контрабанды. Поставщики контрафакта попросту перебивают цену. В то же время мы, как пользователи, лишаемся качественного сервиса и гарантий. Покупаем устройства на свой страх и риск», — отмечает специалист.

Решение проблемы есть — это система регистрации MIRS, которая обеспечивает соответствие мобильных телефонов на рынке международным стандартам путем регистрации и сертификации их IMEI-кодов в единой базе.

«Благодаря этому доступ к мобильным сетям для всех незаконно ввезенных в республику контрафактных телефонов будет закрыт. Они попросту не смогут подключаться к вышкам связи», — объясняет представитель In Mobiles.

Устройство регистрируется в системе без предоставления конфиденциальной информации, только IMEI-код.

Не стоит бояться, что кто-то сможет вас отслеживать. Система не оказывает влияние и на ранее подключенные устройства.

«Вы также сможете пользоваться своим смартфоном или планшетом в поездках по миру, так как это единая международная система», — поясняет Алмазбек уулу Нурфаиз.

Важно и то, что регистрация устройств и запрет контрабандной продукции не скажутся на подорожании товара.

Официальные представители будут завозить смартфоны в Кыргызстан и растаможивать их по ценам заводов.

«Сегодня мы с вами вынуждены переплачивать дважды, потому что в основном мобильные устройства к нам завозят перекупщики, которые покупают их у перекупщиков в других странах — Арабских Эмиратах, Турции и Китае. Если внедрить систему MIRS, вопрос будет решен», — заключает глава Ассоциации информационной безопасности и развития IT-инфраструктуры.

Отметим, что обязательная регистрация IMEI-кодов телефонов обсуждается в Кыргызстане с 2018 года. В этой связи In Mobiles готова оказать Министерству цифрового развития республики всю необходимую помощь — от консультации до разработки и реализации проекта.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/208888/
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