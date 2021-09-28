Премьер-министр Индии принял участие в саммите лидеров «четверки» в Белом доме

Премьер-министр Индии Нарендра Моди вместе со своими коллегами Скоттом Моррисоном из Австралии и Есихидэ Суга из Японии принял участие в первом очном саммите лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности — так называемой «четверки» (QUAD), организованном президентом США Джо Байденом в Белом доме 24 сентября. Об этом сообщает The Indian Express.

Как отмечается, лидеры «четверки» провозгласили общую приверженность защите демократии в Индо-Тихоокеанском регионе.

Открывая саммит, президент США Джо Байден отметил, что четыре демократии объединились для решения общих проблем, начиная c пандемии COVID-19 и заканчивая изменением климата. «Мы четыре ведущие демократии с долгой историей сотрудничества. Мы знаем, как добиться успеха, и готовы принять вызов», — подчеркнул он.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем выступлении выразил уверенность в том, что участие страны в QUAD обеспечит мир и процветание в Индо-Тихоокеанском регионе, а также во всем мире. «Я твердо верю, что альянс будет действовать на благо всего мира», — заметил он.

Нарендра Моди также подчеркнул, что инициатива «четверки» касательно вакцин также поможет государствам Индо-Тихоокеанского региона.

Он отметил, что альянс решил придерживаться позитивного подхода на основе общих демократических ценностей государств-членов: «Я был бы рад обсудить с моими друзьями широкий круг вопросов, будь то цепочка поставок, глобальная безопасность, меры по борьбе с изменением климата, COVID-19 или технологическое сотрудничество».

Нарендра Моди предложил единый международный протокол путешествий, взаимное признание сертификата о вакцинации против COVID-19, что нашло поддержку у лидеров «четверки».

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что в Индо-Тихоокеанском регионе не должна применяться тактика принуждения, а споры должны решаться в соответствии с международным правом. «Индо-Тихоокеанский регион сталкивается с огромными проблемами, и необходимо их преодолеть. За полгода с последней встречи сделано очень много», — сказал он.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заметил, что саммит продемонстрировал «непоколебимую приверженность» четырех стран «свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

Во время саммита лидеры QUAD обсудили продвижение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, преодоление климатического кризиса и практическое сотрудничество в таких областях, как борьба с COVID-19.

Ожидается, что лидеры «четверки» объявят о нескольких новых соглашениях, в том числе об усилении цепочек поставок полупроводников, партнерстве в сфере технологий 5G и планах по совместному мониторингу изменения климата.

Президент США Джо Байден также провел двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди накануне саммита лидеров «четверки». Он отметил, что отношениям между США и Индией «суждено стать сильнее и теснее».

По словам официальных лиц, лидеры «четверки» также планируют развернуть поставки вакцин и объявить о ряде мер в области здравоохранения и инфраструктуры.

В преддверии саммита Четырехстороннего диалога по безопасности премьер-министр Индии Нарендра Моди отдельно встретился со своими австралийским и японским коллегами, которые подтвердили важность безопасности на море для «свободного и открытого» Индо-Тихоокеанского региона.