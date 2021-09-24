Промышленность способствует экономическому росту в Индии во время пандемии

В течение последних нескольких лет промышленный сектор, в особенности производство, в рамках инициативы Make in India («Сделай в Индии») был движущим фактором экономического роста в Индии. Об этом сообщает издание Saudi Gazette.

Промышленный подъем не только создал значительное количество новых рабочих мест для квалифицированных молодых кадров, но и принес прибыль как отечественным, так и иностранным инвесторам.

Обрабатывающий сектор, на который приходится 77,63 процента от общего объема производства страны, продолжил вносить вклад в рост ВВП и помогать Индии в достижении цели — стать независимой экономикой. Между тем страна сильно пострадала от пандемии COVID-19, которая негативно повлияла на промышленный рост.

Согласно данным Национального статистического управления, после вспышки COVID-19 в марте 2020 года промышленное производство снизилось на 18,7 процента, однако в июле 2021-го был зарегистрирован многообещающий рост на 11,5 процента.

Несмотря на спад, вызванный пандемией, промышленный сектор Индии продемонстрировал значительную устойчивость, что позволило индийской экономике встать на путь самообеспечения.

Процесс государственных реформ в Индии продолжался даже во время пандемии. Правительство разрешило коммерческую добычу угля, участие частного сектора открыто поощрялось, большие реформы были начаты в оборонном секторе, а космический и атомный секторы были открыты для участия частных компаний.

Своевременные решения и реформистский подход правительства Индии положительно повлияли на промышленное производство страны, а также на экспорт.

За последние семь лет экспорт продукции оборонной промышленности Индии увеличился более чем в четыре раза и составил примерно $5 миллиардов. В настоящее время республика экспортирует оборонную продукция в 75 стран мира.

По мнению экспертов, если такие темпы сохранятся, Индия вскоре станет одним из основных мировых рынков сбыта продукции оборонного назначения.

Страна также сделала огромный шаг вперед посредством реализации Национальной политики в области образования, которая включает в себя новую дорожную карту для создания новой образовательной экосистемы, начиная от школ, развития навыков и заканчивая исследованиями.

Несмотря на масштабные проблемы, вызванные пандемией, Индия проявила большое рвение и зрелость в борьбе с вирусом и достигла важных этапов в вакцинации населения. На фоне снижения спроса на промышленную продукцию как на глобальном, так и на внутреннем рынках, промышленному сектору страны удалось преодолеть неминуемое препятствие на пути устойчивого роста и теперь он готов внести свой вклад на пути страны к самообеспечению.