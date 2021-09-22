Премьер Индии связывает порт Чабахар с новыми возможностями для Центральной Азии

«Cтраны Центральной Азии смогут раскрыть свой огромный экономический потенциал, наладив связь с портом Чабахар в Иране», — заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на 21-м заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по видеосвязи. Об этом сообщает Bloomberg.

Нарендра Моди принял участие в заседании Совета глав государств — членов ШОС, которое состоялось 16-17 сентября под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

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Как отмечается, порт Чабахар, на строительство которого потребовались годы, должен был стать началом важного маршрута, соединяющего Афганистан с Центральной Азией. С приходом к власти талибов условия эксплуатации порта могут измениться в худшую сторону, хотя движение и объявило о намерении продолжить экономические и политические отношения с Индией.

По мнению Нарендры Моди, страны Центральной Азии только выиграют от выхода на большой рынок Индии.

«Огромный экономический потенциал Центральной Азии остался неиспользованным из-за радикализации и экстремизма. Если регион хочет получить выгоду от ископаемых видов топлива или торговли внутри ШОС, нам нужно будет сделать больший упор на возможность развития взаимодействия», — подчеркнул премьер-министр Индии в своем выступлении.

Нарендра Моди также призвал страны ШОС расширять региональные связи, уважая территориальную целостность наций.

Афганистан так же был среди вопросов, обсуждаемых лидерами ШОС.

Согласно сообщениям СМИ, талибы отказались от участия в переговорах с Индией, Ираном и Узбекистаном по порту Чабахар и транспортному коридору «Север-Юг», что усилило неуверенность в его будущем, поскольку Афганистан является важным звеном 7 тысяч 200-километрового маршрута.

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Индия поддержала создание международного транспортного коридора «Север-Юг», который включает в себя автомагистрали и железные дороги, соединяющие Чабахар в Иране с Россией, что сократит время доставки между Европой и рынками Центральной Азии. Ранее Нью-Дели также предложил четырехсторонней рабочей группе Индия — Узбекистан — Иран — Афганистан обсудить совместное использование порта Чабахар.

В настоящее время наблюдаются задержки в исполнении данных проектов, что может сыграть определенную негативную роль в достижении Индией цели по увеличению общего экспорта товаров на $400 миллиардов в 2021-2022 календарном году. Торговля Индии с Центральной Азией, включая Россию, в 2020 году составила всего $16,1 миллиарда, что составляет всего 2 процента от общего годового объема торговли страны.