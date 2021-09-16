Пройдите онлайн-идентификацию в MegaPay за несколько секунд

Компания MegaCom упростила процедуру удаленной идентификации пользователей мобильного приложения MegaPay. Теперь этот процесс займет у абонентов считанные секунды.
Как пройди онлайн-идентификацию?
- Скачайте или обновите мобильное приложение MegaPay в Google Play или App Store;
- сделайте селфи;
- загрузите фотографию паспорта;
- введите паспортные данные: ИНН/ПИН, серию и номер документа.
Готово! Благодаря внедрению новых алгоритмов работы сервиса верификация информации о пользователе займет не более 30 секунд.
Какие преимущества получает идентифицированный пользователь MegaPay?
- Пользователям доступен полный спектр услуг, включая государственные.
- Идентифицированные пользователи могут обналичить деньги путем перевода средств на карты «Элкарт».
- Пользователи получают возможность осуществлять переводы денежных средств.
Оплачивайте с баланса телефона в приложении MegaPay более 500 услуг и сервисов быстро, удобно и безопасно.
Напомним, согласно постановлению Национального банка Кыргызской Республики, с 1 октября 2020 года идентификация пользователя является обязательным требованием для абонентов, использующих электронные кошельки.