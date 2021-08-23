Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар отметил, что миротворчество в XXI веке должно быть основано на сильной взаимосвязанной системе технологий и инноваций, предложив структуру из четырех пунктов для создания платформы по защите миротворцев ООН от современных угроз. Об этом сообщает Yahoo News.
Открытые дебаты в Совете Безопасности ООН, посвященные цифровым технологиям и миротворчеству, состоялись 18 августа под председательством главы МИД Индии. Как отмечается, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также принял участие в дебатах.
Субраманьям Джайшанкар подчеркнул роль технологий в обеспечении безопасности миротворцев ООН и их роль в поддержании мира и спокойствия.
По его словам, миротворческие миссии ООН действуют в тяжелых условиях, включая вызовы со стороны вооруженных групп, негосударственных субъектов и террористов.
«Сегодня мы показали как во внедрении платформы UNITE Aware, так и в практических элементах подготовки, что Индия убеждена в правильности перехода от слов к делу, когда речь идет о безопасности миротворцев ООН», — сказал глава МИД Индии.
Джайшанкар отметил, что Индия стала пионером в миротворческой деятельности ООН, направив более четверти миллиона военнослужащих в 49 миссий ООН по поддержанию мира.
По мнению главы внешнеполитического ведомства Индии, миротворческие миссии должны иметь возможность быстро собирать и проверять информацию из широкого спектра открытых источников для повышения ситуационной осведомленности, усиления мер безопасности, помощи в оперативном планировании и поддержки принятия решений.
Он предложил схему из четырех пунктов для обеспечения безопасности миротворцев ООН и противодействия современным угрозам.
«Во-первых, мы должны сосредоточиться на проверенных в эксплуатации, рентабельных, широко доступных, надежных и пригодных для обслуживания технологиях. Во-вторых, нам нужна надежная информационная и разведывательная база. Надежные, точные средства сбора, использования, обработки и обмена информацией и данными создадут преимущества для миротворческих миссий. В-третьих, мы должны внести свой вклад в непрерывность обеспечения технологических усовершенствований и их доступность на местах. В-четвертых, последовательная подготовка и наращивание потенциала миротворцев в области технологий требуют внимания и инвестиций. Помня об этом, Индия привержена долгосрочному сотрудничеству с Академией ООН UNC4ISR для миротворческих операций в Энтеббе, Уганда», — подчеркнул Субраманьям Джайшанкар.
Глава МИД Индии отметил, что миротворческие усилия продолжают играть решающую роль в видении Индии по обеспечению международного мира и безопасности.
В качестве отражения приверженности страны защите «стражей мира» в марте этого года Индия предоставила 200 тысяч доз вакцины против COVID-19 для миротворцев ООН по всему миру.
Индия приняла председательство в Совете Безопасности ООН 1 августа.