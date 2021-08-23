Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар отметил, что миротворчество в XXI веке должно быть основано на сильной взаимосвязанной системе технологий и инноваций, предложив структуру из четырех пунктов для создания платформы по защите миротворцев ООН от современных угроз. Об этом сообщает Yahoo News.

Фото India Today. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар

Открытые дебаты в Совете Безопасности ООН, посвященные цифровым технологиям и миротворчеству, состоялись 18 августа под председательством главы МИД Индии. Как отмечается, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также принял участие в дебатах.

Субраманьям Джайшанкар подчеркнул роль технологий в обеспечении безопасности миротворцев ООН и их роль в поддержании мира и спокойствия.

По его словам, миротворческие миссии ООН действуют в тяжелых условиях, включая вызовы со стороны вооруженных групп, негосударственных субъектов и террористов.

«Сегодня мы показали как во внедрении платформы UNITE Aware, так и в практических элементах подготовки, что Индия убеждена в правильности перехода от слов к делу, когда речь идет о безопасности миротворцев ООН», — сказал глава МИД Индии.

Джайшанкар отметил, что Индия стала пионером в миротворческой деятельности ООН, направив более четверти миллиона военнослужащих в 49 миссий ООН по поддержанию мира.

По мнению главы внешнеполитического ведомства Индии, миротворческие миссии должны иметь возможность быстро собирать и проверять информацию из широкого спектра открытых источников для повышения ситуационной осведомленности, усиления мер безопасности, помощи в оперативном планировании и поддержки принятия решений.

Он предложил схему из четырех пунктов для обеспечения безопасности миротворцев ООН и противодействия современным угрозам.

«Во-первых, мы должны сосредоточиться на проверенных в эксплуатации, рентабельных, широко доступных, надежных и пригодных для обслуживания технологиях. Во-вторых, нам нужна надежная информационная и разведывательная база. Надежные, точные средства сбора, использования, обработки и обмена информацией и данными создадут преимущества для миротворческих миссий. В-третьих, мы должны внести свой вклад в непрерывность обеспечения технологических усовершенствований и их доступность на местах. В-четвертых, последовательная подготовка и наращивание потенциала миротворцев в области технологий требуют внимания и инвестиций. Помня об этом, Индия привержена долгосрочному сотрудничеству с Академией ООН UNC4ISR для миротворческих операций в Энтеббе, Уганда», — подчеркнул Субраманьям Джайшанкар.

Глава МИД Индии отметил, что миротворческие усилия продолжают играть решающую роль в видении Индии по обеспечению международного мира и безопасности.

В качестве отражения приверженности страны защите «стражей мира» в марте этого года Индия предоставила 200 тысяч доз вакцины против COVID-19 для миротворцев ООН по всему миру.

Индия приняла председательство в Совете Безопасности ООН 1 августа.