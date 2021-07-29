В Джамму и Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт

Администрация союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии принимает ряд мер для возрождения туризма в штате. Об этом сообщает издание Mint.

Как отмечается, туризм является жизненно важной отраслью для экономики штата, предлагающего путешественникам множество достопримечательностей, включая водные развлечения, горный туризм, сады и национальные парки, а также всемирно известный гольф-курорт Гульмарг.

Первое импортное судно класса люкс было доставлено в Джамму и Кашмир для прогулок по реке Джелум с целью возрождения культуры водного транспорта.

Фото Greater Kashmir. Новое судно для водных прогулок по реке Джелум.

30-местный «речной трамвайчик» в настоящее время используется в тестовом режиме на реке Джелум на окраине Сринагара.

Помимо прогулочного судна, понтонная лодка на 10-12 мест и спасательный катер на 14 мест также были введены в эксплуатацию на реке.

Как сообщается, на судне имеются все удобства, включая кондиционер, музыкальную и телевизионную систему. На нем также можно проводить конференции на 10–12 человек посреди озера Дал или реки Джелум.

По словам чиновников, целью использования прогулочного судна является возрождение многолетней культуры водного транспорта, которая является одним из элементов самобытности, а также национальным наследием Кашмира. Также ожидается, что использование водного транспорта приведет к разгрузке дорог в штате.

Как отмечает издание, правительство Индии принимает различные меры по развитию Джамму и Кашмира. Внедрение прогулочного судна является частью правительственной программы, направленной на комплексное развитие инфраструктуры туристических объектов, включая реку Джелум в Кашмире.

Ожидается, что импортный «речной трамвайчик», будет играть важную роль в привлечении туристов из разных уголков мира.

Кроме того, для развития туризма в долине Гурез в Кашмире правительство союзной территории организовало трехдневный фестиваль «Гурез», целью которого стало привлечение внимания к наследию и культуре района.

Фото Интернет. Фестиваль Гурез.

Долина расположена примерно в 170 километрах от Сринагара. Гурез считается одним из лучших туристических мест, однако не является популярным туристическим направлением из-за недостаточной информационной кампании.

С 2019 года армия Индии также участвует в развитии туризма в Джамму и Кашмире. 17 июля армия страны организовала мероприятие для молодежи и школьников района Раджури под названием «День в армейском лагере».

Мероприятие было направлено на ознакомление детей с родами войск и функционированием индийской армии, традициями и образом жизни в целом.