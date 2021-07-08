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Бизнес

MegaCom презентовал проект по маркировке табачной и алкогольной продукции в КР

Фото пресс-службы кабинета министров Кыргызской Республики

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики и ЗАО «Альфа Телеком» (торговый знак MegaCom), являющееся техническим оператором Национальной системы маркировки товаров, 1 июля 2021 года осуществили запуск проекта по обязательной маркировке средствами цифровой идентификации табачной и алкогольной продукции в Кыргызстане.

7 июля 2021 года председателю кабинета министров Кыргызской Республики Улукбеку Марипову, а также членам кабмина был продемонстрирован полный цикл генерации и нанесения кодов маркировки на производственной площадке одного из крупнейших отечественных производителей — ОсОО «Кыргыз Коньягы».

Коды маркировки для табачной и алкогольной продукции выдаются участникам оборота маркируемых товаров в онлайн-режиме посредством информационной системы и подлежат нанесению на товары в процессе производства или при импорте в Кыргызскую Республику.

Маркировка товаров позволит защитить потребителей от контрафактной (поддельной) продукции и обеспечить надлежащее качество потребляемых товаров, которое можно будет проверить с помощью мобильного приложения «Текшер». Вскоре сервис будет доступен для скачивания на мобильный телефон и сканирования кодов маркировки на потребительской упаковке перед покупкой товаров.

При сканировании кода маркировки потребитель может получить подробную информацию о товаре, а также проверить подлинность товара. В случае выявления контрафактного товара любой гражданин может заявить о выявленных нарушениях с помощью мобильного приложения «Текшер» и зарегистрировать свою заявку, тем самым формируя «Народный контроль» за маркируемой продукцией.

Маркировка товаров средствами цифровой идентификации является масштабным и инновационным проектом в сфере цифровых технологий и входит в число стратегических направлений развития компании MegaCom.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/200291/
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