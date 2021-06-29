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Индийские миротворцы удостоились награды ООН в Судане

Индия стала одной из стран — основных поставщиков воинского контингента для различных миссий ООН. В настоящее время около 5 тысяч 500 индийских солдат служат в составе 8 из 13 миссий ООН. Об этом сообщает издание The New Indian Express.

Признавая заслуги солдат индийской армии в поддержании мира, 14 июня Организация Объединенных Наций удостоила их, а также миротворцев из Шри-Ланки награды — медали ООН.

Церемония вручения наград 135 индийским и 103 солдатам-миротворцам ООН из Шри-Ланки, также известным как «голубые береты», прошла в городе Боре в Южном Судане под руководством генерал-лейтенанта, командующего силами ООН Шайлеша Тинаикара.

В своей речи Шайлеш Тинаикар выразил благодарность всем офицерам за вклад в выполнение мандата миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС) в сложных условиях.

Как сообщается, индийские войска дислоцируются в Боре, Пиборе и на временной оперативной базе в Акобо и занимаются различными видами деятельности, включая военно-гражданское сотрудничество. 

Индийские войска в составе миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) со штаб-квартирой в конголезском городе Гома на границе с Руандой также удостоились похвалы. Войска способствовали беспрепятственной эвакуации и защите гражданского населения города Гома и персонала ООН в восточной части Демократической Республики Конго после извержения вулкана Ньирагонго.

В 2007 году Индия стала первой страной, направившей полностью женский контингент в состав миротворческой миссии ООН.

В настоящее время Индия направила в миссии ООН в общей сложности 5 тысяч 424 человека. С момента первой миссии ООН в 1953 году более 250 тысяч индийских военнослужащих служили в составе 52 из 71 миссий ООН. 

Организация Объединенных Наций — международная организация, основанная в 1945 году и насчитывающая в настоящее время 193 государства-члена. Ее деятельность в первую очередь направлена на поддержание международного мира и безопасности, оказание гуманитарной помощи нуждающимся, защиту прав человека и соблюдение международного права.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/199156/
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