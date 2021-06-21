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Бизнес

Программа Нарендры Моди Make in India стимулирует промышленность страны

Фото asia.nikkei.com. Запрет Индии на импорт военной техники распространяется на вертолеты.

Индия прилагает все усилия для наращивания своего потенциала и возможностей в секторе оборонной промышленности. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.

Как отмечается, в рамках кампании премьер-министра Нарендры Моди Make in India (Сделай в Индии) было принято решение о введении поэтапного запрета на импорт военной продукции с целью укрепления и стимулирования развития отечественной оружейной промышленности.

В конце мая правительство Индии обнародовало новый список из 108 предметов военного назначения, которые необходимо производить и закупать в стране, расширив черный список для импорта до более чем 200 наименований, начиная от штурмовых винтовок до вертолетов и радарных систем.

из интернета
Фото из интернета

Предыдущий список из 101 наименования был опубликован в августе прошлого года. Ограничения на импорт будут вводиться поэтапно до 2025 года. Правительство Индии рассматривает эмбарго на импорт оружия как способ стимулировать внутреннее производство для скорейшего восстановления пострадавшей от пандемии экономики.

Налагаемые ограничения уже оказали поддержку отечественной оборонной промышленности. Так, в январе правительство одобрило закупку 83 боевых самолетов у отечественной компании Hindustan Aeronautics.

Ведущая авиастроительная компания Индии объявила о партнерстве с британским производителем авиадвигателей Rolls-Royce. Ожидается, что в создании самолетов примут участие около 500 индийских предприятий.

Как ранее заявил премьер-министр Нарендра Моди, Индия, у которой есть возможность достичь Марса, могла бы также производить современное оружие, но страна пошла по более легкому пути импорта оружия из-за границы.

«До обретения независимости у нас были сотни заводов по производству боеприпасов. Во время обеих мировых войн оружие в больших количествах экспортировалось из Индии. Но по разным причинам данная система не была в должной мере укреплена после обретения независимости», — отметил премьер-министр Индии.

Нарендра Моди призвал частный сектор заняться проектированием и производством военной техники, отметив что у страны есть все знания и возможности для ее производства.

Кампания Make in India, на протяжении долгого времени проводимая администрацией премьер-министра Нарендры Моди, направлена ​​на возрождение более 20 отраслей отечественной промышленности. Эпидемия COVID-19 в стране привела к спаду в нескольких производственных секторах экономики, однако ожидается, что спрос на продукцию оборонной промышленности возрастет.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/198287/
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