Страны БРИКС призвали к полному прекращению огня в Афганистане

Государства — члены БРИКС осудили сохраняющийся «высокий уровень насилия» и ситуацию в области безопасности в Афганистане, призвав к прекращению огня. Об этом сообщает издание ZEE5.

Заседание глав внешнеполитических ведомств БРИКС прошло под председательством министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара 1 июня в режиме видеоконференции.

На совещании присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, министр иностранных дел Бразилии Карлуш Алберту Франса и министр иностранных дел Китая Ван И.

В совместном заявлении министры подчеркнули, что «стабильный, демократический, независимый, процветающий, суверенный и мирный» Афганистан имеет решающее значение для развития региона.

«Главы внешнеполитических ведомств отметили необходимость сохранения положительных результатов, достигнутых за последние 20 лет, и защиты прав всех афганских граждан, особенно женщин, детей и меньшинств. Члены БРИКС подтвердили свою приверженность мирному процессу, а также важную роль ООН в миротворчестве и миростроительстве в Афганистане», — говорится в заявлении.

Главы МИД также приветствовали международные усилия, направленные на установление прочного мира в Афганистане.

«Они решительно осудили продолжающееся насилие в Афганистане, особенно преднамеренное нападение террористических групп на мирных жителей, и призвали к немедленному, постоянному и всеобъемлющему прекращению огня», — сообщается в совместном заявлении.

Президент США Джо Байден объявил о выводе войск из Афганистана до 11 сентября этого года, однако с начала вывода войск в стране произошел резкий всплеск насилия.

Касаясь вопроса израильско-палестинского конфликта, главы внешнеполитических ведомств БРИКС приветствовали объявление о прекращении огня с 21 мая, заявив о своей поддержке решения, ведущего к всеобъемлющему миру и спокойствию.

В ходе заседания министры рассмотрели вопросы сотрудничества и взаимодействия внутри БРИКС, а также обменялись мнениями по основным международным и региональным вопросам в политической, экономической, торговой и финансовой сферах.

Главы МИД подтвердили свою поддержку открытой, прозрачной, инклюзивной, недискриминационной и основанной на системе правил многосторонней торговой системы с ВТО в ее центре.

«Министры БРИКС также выразили свою полную поддержку новому генеральному директору ВТО Нгози Оконджо-Ивеала в решении стоящих перед ней сложных задач», — отмечается в заявлении.