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Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с Днем охраны окружающей среды

Временный внешний управляющий ЗАО «Кумтор Голд Компани» Тенгиз Болтурук поздравил председателя Государственного комитета по экологии и климату Кыргызской Республики Динару Кутманову и коллектив ведомства с профессиональным праздником — Всемирным днем охраны окружающей среды.

«Вопросы экологии и охраны окружающей среды сегодня вошли в число главных тем как в Кыргызстане, так и на международном уровне. Все больше стран активно вовлекается в деятельность мирового сообщества по сдерживанию глобальных экологических угроз. Наша республика сегодня внедряет принципы, основанные на бережном отношении к окружающей среде и рациональном использовании природных ресурсов. И в этом, несомненно, есть большая заслуга отечественных экологов. Я благодарю экологов Кыргызстана за их смелость, упорство в отстаивании своих принципов и профессионализм. Создание Государственного комитета по экологии и климату стало важным шагом со стороны государственной власти по укреплению природоохранной деятельности в стране. Высокий статус ведомства поможет усилить проводимую работу по защите окружающей среды в Кыргызстане», — сказал он в своей поздравительной речи на мероприятии по случаю Всемирного дня охраны окружающей среды.

В свою очередь глава Государственного комитета по экологии и климату Динара Кутманова отметила, что c этого года «Кумтор» наконец будет служить интересам Кыргызстана. Всеми присутствующими было отмечено, что тема «Кумтора» не только привлекла внимание населения к вопросам окружающей среды, но и объединила всех неравнодушных людей, сплотила самих экологов. Впереди ожидается выполнение объемных задач по улучшению экологической ситуации в стране.

На торжественном мероприятии Тенгиз Болтурук вручил памятные подарки от «Кумтора» ряду ветеранов, которые стояли у истоков создания экологической службы Кыргызстана, и пожелал им крепкого здоровья, долголетия, мира и благополучия.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/196509/
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