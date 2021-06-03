Почти 500 тысяч баллов подарила «Газпромнефть» участникам программы лояльности

Подведены итоги первого этапа акции «Нам по пути пять лет!» 27 мая в прямом эфире с помощью генератора случайных чисел определили участников акции — обладателей бонусных карт, которые выиграли 500 сертификатов на 999 баллов.

Акция «Нам по пути пять лет!» стартовала 26 апреля и посвящена пятилетию уникальной среди сетей заправочных станций программы лояльности «Сапарыбыз бир». За время работы программы на территории Кыргызской Республики карты лояльности приобрели более 250 тысяч человек. Программа лояльности позволяет получать бонусы за любые покупки на АЗС «Газпромнефть» за исключением табачной и алкогольной продукции. Накопленные бонусы можно использовать при оплате любых покупок на заправочной станции по курсу 1 балл = 1 сом.

Список победителей первого розыгрыша.

Розыгрыш проходил при участии независимых наблюдателей — представителя Госфиннадзора Жуманали Жунусова и случайно выбранных подписчиков Instagram сети «Газпромнефть».

Как получить призы

Чтобы получить выигрыш, победителям ничего делать не нужно — баллы автоматически начислят на карту лояльности. На баллы можно заправиться или купить товары в магазинах на АЗС сети «Газпромнефть». 1 балл = 1 сом.

Акция не закончилась. Будет второй этап

Второй этап акции стартовал 24 мая и продлится до 20 июня включительно. Чтобы участвовать, нужно просто заправляться или покупать товары на АЗС с применением карты лояльности «Сапарыбыз бир». Как только сумма покупок составит 1 тысячу сомов, участник получит один виртуальный билет. Проверить сумму покупок и количество виртуальных билетов можно в «Личном кабинете» на сайте www.gpnbonus.kg.

Розыгрыш второго этапа и финальный розыгрыш пройдут 25 июня.

По итогам второго этапа акции «Нам по пути» будут разыграны 500 сертификатов номиналом 999 баллов. В этот же день за главные призы суперфинала — 15 сертификатов номиналом 45 тысяч баллов — поборются все билеты, которые не победили в предыдущих этапах. Трансляцию розыгрышей сеть АЗС «Газпромнефть» покажет в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Подробно об акции «Нам по пути пять лет!» и преимуществах программы лояльности: