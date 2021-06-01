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Переходи на О! и смотри онлайн-кинотеатр AMEDIATEKA бесплатно!

Получите целый месяц бесплатного просмотра онлайн-кинотеатра AMEDIATEKA в приложении O!TV.

AMEDIATEKA — это:

  • онлайн-сервис лучших сериалов планеты по версии IMDb без рекламы, дополнительных платежей и тарификации интернет-трафика;
  • премьеры новых проектов HBO, а также хиты ведущих студий мира (HBO, Showtime, CBS, Sky, LIONSGATE, BBC);
  • изображение в качестве Full HD + профессиональная озвучка фильмов.

Если вы уже подключили один из новых тарифов «Переходи на О!», то просто активируйте видеосервис AMEDIATEKA, набрав команду *765*1#, и вы получите возможность бесплатного просмотра фильмов и сериалов на 30 дней!

Если вы еще этого не сделали, то смело подключайте новые тарифы крутейшей линейки «Переходи на О!», где вы найдете все, что вам нужно! В каждом тарифе бесплатное и безлимитное общение в сети О!, звонки на другие сети, а также скоростной интернет.

NEW! Во всех новых тарифах линейки «Переходи на О!» мобильное телевидение включено бесплатно! Чтобы начать его смотреть, скачайте приложение O!TV, которое уже оценили более 1 миллиона пользователей. 

Попробуйте и вы! Приложение O!TV — это более 160 мировых телеканалов в отличном качестве, спортивные трансляции + эксклюзив! Отдельное удобство в том, что в семье достаточно иметь всего один аккаунт O!TV (один логин и пароль), а пользоваться сервисом одновременно могут сразу три члена семьи благодаря функции мультискрин. Каждый смотрит на своем устройстве то, что нравится. Смотреть удобно везде: в очереди, в пробке, дома или на даче, на смартфонах, ноутбуках, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV. О возможностях O!TV подробнее на сайте otv.kg.

AMEDIATEKA доступна бесплатно 30 дней с момента активации абонентам определенных тарифов «Переходи на О!», не подключавшим услугу ранее. Акция действует с 01.06.2021 по 30.06.2021. Подробности на www.o.kgЛицензия ГАС при ГКИТиС: № 16-0062-КР, 16-0063-КР. Контент предоставлен видеосервисом AMEDIATEKA посредством технических ресурсов ООО «НУР Телеком» и ОсОО «Диас ТВ».

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/195945/
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